Zum Welttag des Sehens am 13. Oktober

Naanyu, Lameck und Elia können wieder sehen – drei Schicksale in Bildern

Die Augenkrankheit Grauer Star ist in Entwicklungsländern die häufigste Ursache für Erblindung, auch viele Kinder sind betroffen. Dabei kann eine einfache Operation viel bewirken. So wie bei den Kindern Naanyu, Lameck und Elia, die vor wenigen Tagen mit Unterstützung einer deutschen Hilfsorganisation in Tansania operiert werden konnten.