Der 6,5 Millionen Euro schwere Diebstahl im Hauptzollamt Emmerich ist in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ thematisiert worden.

Moderator Rudi Cerne sagte zur Beute und der Belohnung von 100.000 Euro: „Das sind Summen, bei denen einem die Ohren schlackern.“ Er präsentierte unter anderem die Fotos eines Verdächtigen, die ein Zeuge gemacht hatte. Ob Zuschauer der Polizei heiße Tipps geben konnten, wurde zunächst nicht bekannt.

Unbekannte waren am 1. November mit einem Kernbohrer in den Tresorraum des Zollgebäudes in NRW eingedrungen und hatten die beschlagnahmten Millionen erbeutet. Der Mann auf den Fahndungsfotos war mit einem schwarzen Wagen geflüchtet, an dem kopierte Nummernschilder befestigt waren. Er hatte vermutlich Schmiere gestanden. Seine Komplizen sollen das Geld in einem weißen Wagen weggebracht haben.