Nahost-Experte sieht Moskau als Profiteur des Gaza-Krieges

Die Aufmerksamkeit rücke weg vom Ukraine-Krieg und Russland habe die Möglichkeit, sich als Mediator zu stilisieren: „Die sich wieder mal die Hände reiben, sitzen in Moskau“, meint Nahost-Experte Gerlach.

Eskalation in Nahost

Nach Einschätzung des Nahost-Experten Daniel Gerlach profitiert vor allem Russland von dem Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. „Die sich wieder mal die Hände reiben, sitzen in Moskau“, sagte Gerlach der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Einerseits liege die Aufmerksamkeit zurzeit nicht mehr auf dem Ukraine-Krieg, andererseits stilisiere sich Russland als Teil der Lösung, Mediator und Unterstützer der Unterdrückten, so der Experte.

„Die russische Führung wird die Lage wohl nutzen, um wieder einmal die westlichen Demokratien als moralisch verkommene, korrupte Staaten darzustellen, die zwar von Menschenrechten, Völkerrecht und Freiheit reden, aber, sobald es um die Palästinenser geht, davon nichts mehr wissen wollen“, sagte Gerlach.

Die russische Führung, die selbst einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, fordert seit Tagen, Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schonen. Durch Russlands Krieg gegen die Ukraine sind bisher Tausende Zivilisten getötet und ganze Städte und Ortschaften zerstört worden. Russland verlangte neben einer Nahost-Feuerpause die Öffnung humanitärer Korridore, um den Menschen im Gazastreifen unter anderem mit Nahrung und Medikamenten zu helfen.