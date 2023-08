Neubauer: „Nicht immer wirksamer, wenn man doller draufhaut“

Welcher Protest beschleunigt in der Klimakrise ein Umdenken am besten? Die Blockaden der Letzten Generation haben oft nur Frust zur Folge. Klimaaktivistin Neubauer plädiert für mehr Überzeugungsarbeit.

Die Umweltschützerin Luisa Neubauer hat die Form der Proteste der Gruppe Letzte Generation kritisiert. „Politischer Wandel kommt nicht kategorisch schneller, indem man zu radikaleren Maßnahmen greift“, sagte die Fridays-for-Future-Aktivistin dem Nachrichtenportal „Watson“ am Samstag. Vielmehr komme es darauf an, strategisch zu handeln. „Es ist nicht immer wirksamer, wenn man doller draufhaut.“ So könne es beim Beispiel Tempolimit etwa wirkungsvoller sein, wenn man eine Runde FDP-Wähler davon überzeuge, „als noch eine Straßenblockade“ zu machen.

Die Letzte Generation macht seit 2022 regelmäßig mit Sitzblockaden auf Straßen und mit anderen umstrittenen Aktionen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam.

Neubauer sagte weiter: „Es gibt Momente, in denen disruptiver Ungehorsam total wirksam sein kann.“ Bislang gebe es aber keinen Anlass, beim Thema Klimaschutz davon auszugehen. „Und wir müssen bedenken, dass gewisse Aktionen Menschen und politische Entscheidungsträger im schlimmsten Fall auch abschrecken können.“