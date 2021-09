Neuer Rekord an Neueinbürgerungen im Ortenaukreis

Im Ortenaukreis wurde in den beiden vergangenen Jahren so vielen Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen, wie noch nie. Insgesamt erhielten 989 Personen aus mehr als 60 Ländern einen neuen Pass.

In der Ortenau wurden 2019 und 2020 so viele Menschen eingebürgert, wie noch nie. Laut Pressemitteilung des Landratsamts Ortenaukreis erhielten insgesamt 989 Personen aus mehr als 60 verschiedenen Nationen einen deutschen Pass. Im Rekordjahr 2020 waren dies mehr als 500 Neueinbürgerungen.

Einbürgerungsfeier in Offenburg

Bei einer Feier am Mittwochnachmittag begrüßte Landrat Frank Scherer die neuen Bundesbürger gemeinsam mit ihren Familien in der Mensa der Kaufmännischen Schule in Offenburg.

Um die Willkommenskultur und den ehrenamtlichen Einsatz in der Ortenau zu würdigen, verliehen das Landratsamt Ortenaukreis und die Sparkasse Offenburg/Ortenau im Rahmen der Feier zum achten Mal den „Integrationspreis Ortenau“.

Mit dem Preis zeichnen die Verantwortlichen laut Beschreibung Ideen, Engagement und Integrationskonzepte aus. In diesem Jahr waren Pflegeeinrichtungen im Fokus, denen die Integration ihrer ausländischen Mitarbeiter besonders gelungen ist. Die Jury bestand aus Mitarbeitern des Migrationsamtes und der Sparkasse Offenburg/Ortenau.

„Integrationspreis Ortenau“

Der Vincentius-Verein in Oppenau und das Wohn- und Pflegeheim Bethanien in Gengenbach erhielten die ersten beiden Plätze. „Alle Bewerbungen zeigen hohes Engagement und gute Ideen, um neuen Mitarbeitenden das Ankommen in Deutschland und der Ortenau zu erleichtern“, so Landrat Scherer.

Sängerin Jule Erb und Gitarrist Max Erb aus Lahr begleiteten die Veranstaltung musikalisch, während Schauspielerin Yaroslava Gorobey vom Theater Eurodistrict BAden ALsace in einem Auszug des Stücks „Show!“ mit autobiografische Zügen zum Nachdenken anregte.