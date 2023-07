Noch wie am ersten Tag: Ganz Liverpool liebt Trainer Jürgen Klopp

Es war Liebe auf den ersten Blick, vielleicht war es sogar noch mehr – und es waren am Ende nicht nur die Anhänger eines Fußballklubs, die sehnsüchtig auf das Ja-Wort warteten, sondern eine ganze Stadt, wobei man das in diesem Fall vielleicht gar nicht so genau trennen kann, weil Klub und Stadt mehr als anderswo eins sind.

Jedenfalls: Über Wochen hatte der FC Liverpool um den deutschen Fußballtrainer Jürgen Klopp geworben, der Umworbene wiederum bald schon gemacht, dass er einem tête-à-tête nicht abgeneigt sei.

Schnell war das Techtelmechtel zum großen und durchaus inselweiten Medienthema geworden; „Klopp of the Kopp“ titelte etwa die Sun in Anspielung auf die berühmte Musiksendung „Top of the Pops“ sowie die legendäre Liverpooler Fantribüne.

Der Mirror legte mit „Jürgen Kop“ prompt nach. Flankiert wurden derlei Schlagzeilen mit Klopp-Fotos aller Art, vorzugsweise jenem, auf dem der 56-Jährige noch als Trainer der Dortmunder Borussia das berühmte „This is Anfield“-Schild im Kabinengang des FC berührte.

Kurz darauf wurde die Ehe dann tatsächlich und auch notariell geschlossen. Am 8. Oktober 2015 unterschrieb Klopp einen Dreijahresvertrag als Cheftrainer beim englischen Premier-League-Klub FC Liverpool, auf Rang zehn wurde der in der Tabelle damals geführt.

FC Liverpool ist kein gewöhnlicher Fußballverein – und Klopp kein solcher Trainer

Heute, noch keine acht Jahre später, kann man nicht anders, als zu sagen: Da haben sich zwei gesucht – und gefunden. Klopp und Liverpool, das hat längst etwas von Faust auf Auge, Bonny & Clyde, Rock and Roll. Und es hat – unter anderem – bestimmt damit zu tun, dass Liverpool nun weiß Gott kein gewöhnlicher Fußballverein ist – und Klopp kein solcher Trainer.

In Anfield, so heißt es, wurde der Fußball schon immer mehr als nur gespielt. Er ist hier Leben, Lebenseinstellung, manchmal Überlebenskampf – und gleichsam Ablenkung von diesem. Einsatzwille, Leidenschaft, völlige Hingabe spielen dabei eine mindest ebenso große Rolle wie der gepflegte Pass per Außenrist.

Klopp ist genau der Trainer für diese Art von Spiel. „This is Anfield ist eine Botschaft an uns: Weniger als 100 Prozent sind nicht erlaubt. Das ist der Auftrag, den wir für die Menschen, die mit uns zittern, weinen und feiern, erfüllen müssen“, hat er gerade dem Spiegel gesagt.

Charismatiker, Motivator, Spielerumarmer

Dass Klopp ein hervorragender Taktiker und Fußballfachmann im eigentlichen Sinne ist, versteht sich bei all den Titeln, die er mittlerweile gewonnen hat, von selbst.

Klopp freilich ist mehr. „Er hat Ahnung von Fußball. Er weiß das der Mannschaft mitzuteilen. Und er ist imstande, das auf die Fans zu projizieren“, hat der 2020 verstorbene ehemalige FC-Profi und TV-Kommentator Michael Robinson Klopps Fähigkeiten einmal beschrieben. In einem Satz zusammengefasst: Klopp ist der Trainer für alle(s).

„Es ist unmöglich, aber weil ihr es seid, ist es möglich.“ Jürgen Klopp

Trainer FC Liverpool

Als Menschenfänger wird der in Stuttgart geborene und im Schwarzwald aufgewachsene Fußballlehrer beschrieben, noch öfter als Charismatiker und Motivator, hin und wieder als Spielerumarmer und Mann fürs Spektakel.

Dabei habe Klopp, so behaupten manche, die ihn gut kennen, die besondere Gabe, nicht nur in die Köpfe der Spieler zu kommen, sondern in ihre Herzen. „Jeder will für ihn durchs Feuer gehen“, hat Loris Karius, ehemaliger Liverpool-Keeper, einmal gesagt. Klopp fordert von seinen Profis alles – er bekommt alles, Wunder inklusive.

Das Champions-League-Halbfinale 2019 ist dafür bestes Beispiel: Mit 0:3 hatten die Reds das Hinspiel beim FC Barcelona verloren. das Rückspiel mussten sie ohne zwei von drei Stürmern antreten – und trotzdem vier Tore schießen. Mindestens!

Es war ein hoffnungsloses Unterfangen. Und dann? Hat Klopp zu seinen Spielern gesagt: „Es ist unmöglich, aber weil ihr es seid, ist es möglich.“ Mit 4:0 zog seine Mannschaft ins Finale ein. Selbst der als Egomane bekannte Startrainer José Mourinho musste danach loben: „Dieses Spiel ist ein Spiegelbild seiner Persönlichkeit. Er gibt nie auf. Er hat Kampfgeist.“

Liverpool-Fans empfinden Klopp als einen der ihren

In einer Stadt, die zu den ärmsten des Landes zählt, kommt das auch bei den Fans gut an. Auch sie müssen schließlich kämpfen, täglich den Klopp machen, wohlwissend, dass zwischen dem einen, ihrem Leben, und dem anderen, jenem des Trainers, Welten liegen oder doch zumindest Millionen.

Im Fußball ist das nun mal so. Es spielt keine Rolle – und schon gar nicht kann es verhindern, dass sie Klopp abgöttisch verehren. Sie mögen seine lockere Art, seine Pointen, seine Selbstironie, sein Scheinwerferlachen, seine scheinbare Nahbarkeit.

Obwohl Klopp nach eigener Aussage wenig in der Stadt unterwegs ist, empfinden sie ihn als einen der ihren. Letzten Oktober wurde er zum Ehrenbürger ernannt, neben Nelson Mandela der einzige, der nicht aus dem Vereinigten Königreich stammt. „Seine Arbeit hat das Leben vieler Tausender verbessert“, laudatierte Bürgermeister Roy Gladden.

Dass Klopp nie seine Person in den Mittelpunkt stellt, sondern stets Verein und Mannschaft, zahlen sie ihm mit Liebe zurück. Schon bei seinem Amtsantritt, gleich nach dem er sich als „The normal one“ vorgestellt hatte, bat er ehrlich um die Unterstützung aller.

Nein, er sei nicht der beste Trainer der Welt. „Ich brauche Hilfe hier“, hat er wortwörtlich gesagt. Hinzu kommt, dass „die Flasche bei Klopp immer halb voll ist, nie halb leer“, wie einer mal beobachtet hat. Eine solch positive Aura kann ansteckend sein. Manchmal, an besonders guten Tagen, wirkt es, als lege sich Klopps breites Lächeln über ganz Liverpool.

Jürgen Klopp sollte die Sehnsucht der Reds nach Titeln stillen – er hat es getan

Ein bisschen Hoffnung, ein wenig Licht, tut immer gut, gerade dann, wenn das Leben etwas dunkler eingefärbt ist. Klopp gibt diese Hoffnung, dieses Licht. Von Anfang an hat er das getan. Dafür haben sie ihn ja auch geholt.

Fast 30 Jahre war die letzte Meisterschaft der Reds her, aus dem einst so stolzen und mit 19 Meistertiteln dekorierten FC war ein Mitläufer im grauen Mittelmaß geworden, dem nur noch die Sehnsucht nach besseren Zeiten geblieben war. Genau diese Sehnsucht sollte Klopp stillen.

Es ist ihm gelungen – und wie: Ins Finale der Europa League führte Klopp die Reds nach seiner ersten halben Saison, in jenes der Champions League ein Jahr später. Die ersten Titel gab es 2019: Liverpool gewann nicht nur die Champions League, sondern auch den Uefa-Super-Cup sowie die Fifa-Klub-Weltmeisterschaft.

Für die Fans die Krönung war freilich der Gewinn des Meistertitels ein Jahr später, genau 30 Jahre nach dem letzten Triumph. Die Saison 21/22 wiederum endete mit Pokal-Double sowie der erneuten Teilnahme am Champions League-Finale.

Die Reds sind wieder wer. Dafür verehren und lieben sie Klopp in Liverpool. Mehr noch als am ersten Tag.