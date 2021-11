Seit einigen Wochen haben Menschen mit eingeschränkten Sprach- und Hörfähigkeiten eine neue Möglichkeit, in Gefahrensituationen mit wenigen Klicks im Smartphone Hilfe zu holen. Die offizielle App Nora kann mit ihrem stillen Notruf auch Gewaltopfern helfen.

Hilfe in Notfällen

Die Prognosen waren präzise, doch die Warnmeldungen kamen spät oder gar nicht: Das verheerende Hochwasser im Juli mit etwa 190 Todesopfern hat gezeigt, dass es beim Bevölkerungsschutz in Deutschland noch viel zu verbessern gibt.

Besonders gefährdet waren bei der „Jahrhundertflut“ und ähnlichen Katastrophen in der Vergangenheit die Menschen mit eingeschränkten Sprach- und Hörfähigkeiten, die weder Sirenen und Durchsagen hören noch sich normal verständigen können, wenn Unheil droht.

Sie und alle anderen Personen in brenzligen Situationen können seit einigen Wochen ein neues Warnsystem nutzen, das digitale Notrufe ermöglicht.

Kleine Schwester der offiziellen Katastrophen-App Nina

Die offizielle Katastrophen-App Nina hat eine Schwester bekommen: Nora. Wer sie auf sein Smartphone lädt und sich einmalig anmeldet, kann schnelle Hilfe mit drei Klicks holen. Wird der Notruf ausgelöst, sendet die App automatisiert den Standort des Handys an die örtlich zuständige Leitstelle.

Auch Angaben zur Art des Notfalls und zusätzliche Informationen etwa zu den Vorerkrankungen werden übertragen, was wertvolle Sekunden spart und die Planung des Hilfseinsatzes bei Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst erleichtert.

Stiller Notruf kann Leben retten

Über eine Chat-Funktion kann der oder die Hilfesuchende schließlich mit der Leitstelle bei Bedarf weitere Fragen klären. Das Besondere dabei ist, dass der Hilferuf und die gesamte Kommunikation lautlos erfolgen: Ein großer Vorteil für gehörlose und sprechbehinderte Menschen, die sich bislang auf das Faxgerät oder einen kostenpflichtigen Simultanübersetzer-Hilfsdienst verließen.

Im Notfall wurde auch oft mit Stift und Zettel oder mit Hilfe von Freunden und Angehörigen kommuniziert. Dies geht nun wesentlich effizienter und schneller. Mit ihrem stillen Notruf steht Nora aber auch allen anderen zur Verfügung, die unbemerkt Hilfe holen möchten – zum Beispiel bei Entführungen, Geiselnahmen, Einbrechern im Haus oder in Notsituationen von häuslicher Gewalt.

Das bundesweit einheitliche Notruf-App-System ist aus einer Kooperation der Bundesländer entstanden. Federführend bei dem Projekt ist das nordrhein-westfälische Innenministerium. Nora ließ lange auf sich warten.

Der mehrfach verschobene Start Ende September 2021 verlief zudem holprig: Nachdem wegen eines Softwarefehlers der Telekom die Notrufnummern 110 und 112 in vielen Regionen ausgefallen waren, hat es so viele Abrufe der App gegeben, dass die Infrastruktur des Anbieters in die Knie ging.

Wachsende Popularität der neuen App

Als Ergebnis waren die Downloads in den App Stores und über die Webseite www.nora-notruf.de zeitweise nicht möglich. Nach BNN-Informationen hatten dennoch bis Ende November bereits mindestens 137.000 Menschen die Anwendung auf ihren Smartphones installiert. Wie das Innenministerium von Baden-Württemberg mitteilt, werden derzeit jede Woche im Schnitt etwa zehn Nora-Notrufe bei den einzelnen Leitstellen registriert.

Auch im Landkreis Karlsruhe hat sich Ninas junge Schwester bereits bewährt – bislang hauptsächlich bei medizinischen Notfällen und Bränden. „Ihr Bekanntheitsgrad nimmt zu“, sagt Jürgen Bordt, der das Amt für Bevölkerungsschutz leitet.

Im Gespräch mit unserer Redaktion würdigt der Kreisbrandmeister Nora als einen „Quantensprung“ im Notfallmanagement, weil sie nicht kompliziert sei und besonders für gehörlose Menschen einen großen praktischen Nutzen habe.

Lieber klicken statt telefonieren?

Bordt beobachtet allerdings auch, dass jederzeit verfügbare digitale Helferin in der Hosentasche bei vielen Normalnutzern gut ankommt: „Zum Beispiel bei jungen Menschen, die es gewohnt sind, verschiedene Apps in ihren Smartphones nutzen, und die nicht so gerne telefonieren.“

Laut dem Amtsleiter könnte es für den Bevölkerungsschutz zum Problem werden, wenn die meisten Nutzer außerhalb der Zielgruppe ihre Notrufe nur noch per App absetzen würden: „Dann gäbe es möglicherweise eine übermäßige Belastung unserer Leitstellen.“

Ich bin ein Freund der Übersichtlichkeit. Jürgen Bordt, Amtsleiter für Bevölkerungsschutz im Landkreis Karlsruhe

Bordt rät deswegen allen, nach Möglichkeit weiterhin den klassischen Telefonweg zu nutzen. „Das könnte für manche Menschen sinnvoller sein. Auch weil man im Austausch mit den Rettungskräften dann Hinweise kriegt, wie man sich in dem konkreten Notfall verhalten soll“, sagt er.

Dennoch sieht der Katastrophenschützer bei den Warn-Apps eine große Zukunft: Sie würden helfen, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Man sollte nur vielleicht nicht alle Apps gleichzeitig auf seinem Handy installieren, rät Bordt. „Ich bin ein Freund der Übersichtlichkeit. Nina ist zum Beispiel gut für viele Situationen.“