„Legendärer Klub“: Oliver Kahn erntet Kritik für Reise nach Saudi-Arabien

Oliver Kahn nutzt eine Reise nach Saudi-Arabien auch für Fotos mit den Starspielern. Die Entwicklung der saudischen Liga verfolgt er mit Interesse. Doch an der Reise gibt es auch Kritik.

Oliver Kahn hat die Zeit nach seinem Aus als Vorstandschef des FC Bayern München auch für einen Trip nach Saudi-Arabien genutzt.

„Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Saudi Pro League in der Zukunft entwickelt“, schrieb der frühere Nationaltorwart am Sonntag in den sozialen Medien und postete dazu Bilder von sich und den Offensivstars Cristiano Ronaldo und Sadio Mané, die gemeinsam bei Al-Nassr unter Vertrag stehen.

Externer Inhalt von Instagram

Er habe bei einer Trainingseinheit des Clubs zuschauen und die Anlage näher inspizieren können, berichtete Kahn: „Darüber hinaus hatte ich Zeit, mich mit Cristiano Ronaldo und Sadio Mané zu treffen.“

Nun sei er aber „zurück in Deutschland“. Mané war im Sommer von den Bayern nach Saudi-Arabien gewechselt.

Schon am vergangenen Freitag hatte Kahn in den sozialen Medien ein Bild von sich und dem Brasilianer Neymar gepostet, der im vergangenen Sommer von Paris Saint-German zu Al-Hilal gewechselt war.

Es sei ein „großartiger Moment“ gewesen, sich mit Trainern und Spielern des Clubs auszutauschen, schrieb Kahn. Der ehemalige KSC-Torwart bedankte sich auch für die Gastfreundschaft beim „legendären Klub“.

Saudi-Arabien wird „Sportswashing“ vorgeworfen

Doch für die Reise und seine Ausführungen erntet Kahn jetzt auch viel Kritik auf X, ehemals Twitter, und Instagram. Denn Saudi-Arabien wird „Sportswashing“ vorgeworfen. Durch Coups wie die Verpflichtung von Ronaldo solle von massiven Menschenrechtsverletzungen abgelenkt werden, warnen Kritiker immer wieder.

Schon im Februar 2022 hatte der Direktor von Human Rights Watch Deutschland den Einfluss autoritärer Staaten durch Sportsponsoring oder Vereinsübernahmen im Fußball massiv kritisiert.

Vor drei Wochen besucht Oliver Kahn das Spiel des KSC gegen Braunschweig

Ende Mai hatten die Bayern die Trennung von Kahn bekannt gegeben. Der bis Ende 2024 laufende Vertrag mit dem früheren Kapitän wurde im August aufgelöst.

Vor drei Wochen war Kahn in Deutschland wieder im Stadion gesichtet worden, als er das Zweiligaspiel seines Ex-Clubs KSC gegen Eintracht Braunschweig besucht hatte.