Am Ort der Initialzündung: Kienles Roth-Reise endet mit Wehmut

In Roth, wo vor 13 Jahres die Langdistanz-Karriere für Sebastian Kienle begann, will der Triathlon-Star vor allem eines: „Nichts bedauern müssen.“

Sie haben gegeneinander auf der Strecke gekämpft, außerhalb auch gescherzt, sie haben die Triathlon-Szene in Deutschland geprägt und weltweit mitbestimmt.

In Roth an diesem Sonntag wird auch Jan Frodeno, der dreimalige Hawaii-Champion, etwas wehmütig, wenn Sebastian Kienle zu seiner letzten großen Langdistanz als Triathlon-Profi in Deutschland antritt und sich im Ziel des Klassikers in Roth feiern lassen will.

Sebastian Kienle gilt als „Ikone des deutschen Ausdauersports“

„Er ist für mich einfach eine Ikone des deutschen Ausdauersports“, sagte Frodeno. „Sowas ist immer emotional. Insofern werde ich da sicherlich auch mit einem weinenden Auge zuschauen“, betonte der 41-Jährige.

Frodeno selbst ist in seiner letzten ernsthaften Profi-Saison. Er wird nicht starten, aber als Moderator im Triathlon-Stimmungsepizentrum im Einsatz sein. Kienle befindet sich auf seiner Abschiedstour, und Station macht er nach Herzenswunsch.

Dass er mit 38 Jahren dort, wo er 2010 das erste Mal über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen gestartet und als Neuling sensationell gleich mal unter der Acht-Stunden-Marke geblieben war, sich nun noch mal den Strapazen stellt, hat Gründe. „Es war die absolute Initialzündung“, sagte er der dpa rückblickend zu seinem damaligen Debüt. „Das war ganz klar ein Türöffner für Sponsoren, für Einladungen zu Rennen in den Folgejahren. Ab da war ich wirklich ein richtiger Triathlon-Profi.“

In der dritten Klasse ging es los

Es war auch das Rennen der Eigenüberzeugung. Es sei ihm klar geworden, dass Langdistanz-Triathlon das sei, was er könne, sagte Kienle, wobei die Leidenschaft für den Ausdauer-Dreikampf weit vorher schon in ihm loderte.

In der dritten Klasse ging es schon los. Geweckt wurde sie im Urlaub bei seiner Oma, wie Kienle mal erzählte. Sein Vater habe von einem Triathlon in der Zeitung gelesen und gedacht, sie würden sich den mal anschauen. Die Athleten in ihren Neoprenanzügen, dazu die Rennmaschinen mit Scheibenrädern. „In dem Moment habe ich gedacht, das ist cool, das will ich auch“, schilderte Kienle mal.

Und er zog es durch. Auf seine Weise, die ihm in der Szene viel Respekt und Achtung eingebracht hat. „Es ist nicht leicht, so lange so weit vorne mitzuspielen und dabei immer ein cooler Typ zu bleiben und seine Werte aufrechtzuerhalten“, betonte Frodeno.

2014 gewann Kienle die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Er leitete damit eine deutsche Siegesserie ein, die Frodeno (2015, 2016 und 2019) sowie Patrick Lange (2017, 2018) vollendeten. Kienle wurde auf Hawaii zudem 2013 und 2019 Dritter, 2016 kam er hinter Frodeno auf Rang zwei.

Beim Iron Man auf Hawaii war Kienle immer unter den Top Ten

Bei seiner letzten Teilnahme im vergangenen Jahr stellte er in 7:55:50 Stunden auf Platz sechs seine persönliche Bestzeit auf, er war damit bester Deutscher. Wenn Kienle auf Hawaii ins Ziel kam, schaffte er es mindestens unter die Top Ten. „Ich glaube, in jedem Leistungssport, aber im Besonderen in einem Sport wie Triathlon mit seiner extremen Ausdauerleistung, ist so eine lange Zeit an der Weltspitze schon etwas, auf das man stolz sein kann“, sagte Kienle der dpa.

In Roth, wo er 2018 gewann, will er nun vor allem eines. „Die Ziellinie überqueren und nichts bedauern müssen. Nochmal alles aufsaugen und die Emotionen speichern“, sagte Kienle bei der offiziellen Pressekonferenz und betonte mit Demut und auch etwas Wehmut in der Stimme: „Ich glaube, wenige Menschen haben das Privileg, so ein intensives Leben zu führen, wie wir das tun.“