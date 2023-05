Österreich: Drei Tote bei Brand in Klinik

Bei einem Brand in einer österreichischen Klinik sind drei Patienten ums Leben gekommen. Die Flammen waren laut Behörden in der Nacht zum Dienstag in einem Zimmer im dritten Stock des Landesklinikums Mödling bei Wien ausgebrochen. Für drei Männer in dem Raum sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte Matthias Hofer, Sprecher der Landesgesundheitsagentur (LGA), zur Nachrichtenagentur APA.

20 Personen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, rund 90 Patienten mussten verlegt werden. Bundes- und Landeskriminalamt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zwei Opfer waren 78 und 81 Jahre alt. Zum dritten Toten gab es zunächst keine Angaben.