Passagieraufkommen an baden-württembergischen Flughäfen bricht ein

Die drei größten Flughäfen in Baden-Württemberg haben in dieser Woche ihre Zahlen des vergangenen Jahres bekannt gegeben. Am Baden Airpark ging das Passagieraufkommen demnach um knapp 70 Prozent zurück. Mit fast 30 500 Starts und Landungen sind die Flugbewegungen am zweitgrößten Südwest-Airport dagegen verhältnismäßig leicht zurück gegangen.