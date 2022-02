Russland will die Sicherheitsordnung verändern. Putin ist bereit, dafür das Militär einzusetzen und einen hohen Preis zu bezahlen. In dieser komplett neuen Sicherheitssituation in Europa müssen wir unsere roten Linien definieren. So traurig das ist, wir müssen mehr in eine stärkere militärische Abschreckung investieren und Abhängigkeiten reduzieren, zum Beispiel von den Gaslieferungen. Wir sollten sicherstellen, dass unsere strategische Infrastruktur wie Gasspeicher nicht an Staaten verkauft wird, die uns als Gegner definieren. Es geht darum, den Idealismus zu überwinden und die Komfortzone zu verlassen, in der wir gelebt haben. Sonst machen wir uns nur lächerlich.