Präsidentenwahl in Syrien begonnen

Im Bürgerkriegsland Syrien hat am Mittwoch die Präsidentenwahl begonnen. Erwartet wird eine klare Mehrheit für Amtsinhaber Baschar al-Assad, der bereits seit dem Jahr 2000 an der Macht ist.

Seine Regierung kontrolliert rund zwei Drittel des Landes. Nur in diesen Gebieten können die Wähler an der Abstimmung teilnehmen. Die beiden Mitbewerber des 55-Jährigen gelten als Zählkandidaten ohne echte Chance.

Regierungskritiker sehen in der Abstimmung eine „Farce“. Auch die im Nordosten Syriens regierenden Kurden lehnen eine Teilnahme ab. Ein Wahlergebnis wird für diesen Mittwoch noch nicht erwartet. Die Wahl vor sieben Jahren hatte Assad nach offiziellen Zahlen mit fast 89 Prozent der Stimmen gewonnen. Insgesamt können mehr als 18 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben.

Syriens autoritäre Führung hatte in den vergangenen Tagen versucht, mit einer Kampagne auf der Straße und in den Medien viele Wähler an die Urne zu bringen. Das Staatsfernsehen zeigte am Morgen lange Schlangen von Wahllokalen. In dem Land herrscht sehr mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg. Zudem steckt Syrien in einer schweren Wirtschaftskrise. Millionen Menschen leiden unter Hunger und Armut.