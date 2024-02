Publikum wirft Felix von Jascheroff aus dem Dschungelcamp

„GZSZ“-Star Felix von Jascheroff ist der nächste, der in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ die Koffer packen muss. Der Schauspieler hatte die Entscheidung kommen sehen.

Felix von Jascheroff (41) muss dem Dschungel Ade sagen. Der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler erhielt im Voting die wenigsten Stimmen, verkündete das Moderations-Duo der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in der Nacht zum Donnerstag. „Ich wusste das, ich wusste, dass das passiert heute“, sagte der Schauspieler nach der Entscheidung, über die No Angel Lucy Diakovska (47) bitterlich weinte. Und tatsächlich: Zuvor hatte er in der Folge gesagt, dass er der „Trauerkeks“ sei und sich selbst als Nächstes aus der Show wählen würde.

Und doch war Felix vor dem Voting der 13. Folge des Dschungelcamps noch einmal mit vollem Eifer bei der Sache gewesen: Mit Reality-Star Leyla Lahouar (27) ging er auf Schatzsuche, bei der die beiden ihr Kurzzeitgedächtnis unter Beweis stellen mussten. Sie sollten sich gegenseitig die Zutaten unter anderem von französischen Spezialitäten aufsagen, nachdem sie diese auswendig gelernt hatten. Felix gab dabei den Motivator. Die beiden meisterten die Aufgabe. Zur Belohnung gab es dann Chips statt Eclair fürs Camp.

Damit sind die Hälfte der Kandidaten raus – und Reality-Sternchen Kim Virginia (28), die akut vom Rausschmiss bedroht gewesen war, drin. Kim Virginia versuchte in der Folge, Leyla am Lagerfeuer zur Rede zu stellen, doch die wehrte ab: „Kim, du weißt genau, dass ich dich einen Scheißdreck interessiere“. Kim gab schließlich auf. Influencer Twenty4Tim (23), der bei dem Schlagabtausch daneben saß und sich nur durch Rülpsen zu Wort meldete, lieferte wenig später in der Sendung eine mögliche Erklärung für Kims Avancen: Sie sei ein „liebes Mädchen“, das auch nur geliebt werden möchte.

Die alltägliche Dschungelprüfung absolvierten Reality-Star Mike Heiter (31) und Reality-TV-Teilnehmer Fabio Knez (30), die sich von Kakerlaken und Mehlwürmern nicht davon abhalten ließen, drei Sterne zu sammeln. Wie auch Leyla und Felix arbeiteten sie ausgesprochen gut im Team zusammen – und schienen damit die Zuschauer mehr zu überzeugen als Felix.