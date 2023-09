Razzia gegen Drogendealer-Ring: Festnahmen am Niederrhein

Mit 80 Mann ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen ausgerückt, um einen Ring von Drogenhändlern dingfest zu machen. Sieben der neun verdächtigen Personen sind nun in Untersuchungshaft.

Bei einer Razzia gegen einen Ring von Drogendealern hat die Polizei am Niederrhein neun Verdächtige festgenommen. 80 Polizisten seien an der Aktion in Mönchengladbach und Neuss beteiligt gewesen, teilte die Polizei.

Zehn Objekte seien wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels durchsucht worden. Hauptverdächtiger sei ein 27-Jähriger aus Mönchengladbach. Darüber hinaus nahm die Polizei am Mittwoch sieben weitere Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 38 Jahren vorläufig fest. Verletzt worden sei dabei niemand.

Neben verschiedenen Drogen wie Cannabis, Crystal Meth, Ecstasy und Amphetaminöl fand die Polizei eine fünfstellige Summe Bargeld und mehrere Waffen. Sie stellte aber auch fünf Fahrräder und ein Auto sicher. Ein Mann und die Frau kamen wieder auf freien Fuß, gegen die übrigen sieben Verdächtigen ordnete ein Haftrichter am Donnerstag Untersuchungshaft an.