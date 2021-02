Hochwassermarke 1 gerissen

Rhein-Wasserstände steigen weiter

Hochwasser in Nordrhein-Westfalen: In Köln steigt der Pegelstand schnell, für die Schifffahrt gibt es erste Einschränkungen. An den Nebenflüssen sinkt der Wasserstand, neue Niederschläge sind aber schon in Sicht.