Schmuckdiebstahl in Nördlingen: 52-Jährige festgenommen

Nach dem Diebstahl von Schmuck in Nördlingen (Donau-Ries-Kreis) ist eine 52-Jährige festgenommen worden. Die Pflegefachkraft soll bei einer 83 Jahre alten Seniorin, die sie betreute, den Schmuck gestohlen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Tochter der Seniorin bemerkte den Diebstahl und erstattete im Januar Anzeige.

Schmuck im Wert von 35.000 Euro bei 52-Jährigen gefunden

Bei einer Wohnungsdurchsuchung der Verdächtigen fanden die Ermittler am Mittwochabend einen gepackten Koffer mit Schmuck im Wert von etwa 35.000 Euro. Daraufhin wurde die 52-Jährige festgenommen. Am Donnerstag ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an.