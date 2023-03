Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten

In Hamburg fallen am Abend Schüsse, Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Tote werden aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas getragen.

Bei Schüssen in einer Hamburger Kirche sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Die Polizei spricht von einer Großlage. „Die Toten haben alle Schussverletzungen“, sagt ein Polizeisprecher. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung wurden sieben Menschen getötet. Mindestens acht weitere Personen seien verletzt worden.

Ein dpa-Reporter vor Ort berichtet von einem Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Demnach trugen Rettungskräfte Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Auch ein Polizeisprecher spricht von einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas.

Nach Angaben der Polizei gibt es keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter. Der Vorfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Die Hintergründe sind unklar. „Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor“, schreibt die Polizei bei Twitter. „Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen.“

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigt sich bestürzt. „Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd“, schreibt Tschentscher bei Twitter. Nach Angaben von Hamburgs Innensenator Andy Grote sind Spezialkräfte im Einsatz.

Über eine amtliche Gefahrendurchsage der Behörde für Inneres in Hamburg ist die Rede von einer „extremen Gefahr“. „Am heutigen Tage gegen 21.00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einer Kirche“, heißt es in dem Text.

Die Straßen am Schadensort wurden umfangreich abgesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den abgesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. „Meiden Sie den Gefahrenbereich. Im Gefahrenbereich verbleiben Sie an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort und begeben sich vorläufig nicht ins Freie.“