Die Generalprobe ging gründlich schief. Die Bilder aus Hintertux, wo sich Mitte Oktober Menschenmassen dicht gedrängt langsam in die Seilbahn hoch ins Gletscherskigebiet wälzten, als gäbe es Corona gar nicht, gingen durch die sozialen Medien. Und jeder, der sie sah, war fassungslos: Das soll der Neustart in die Wintersportsaison sein? Gibt es keine Lehren aus dem Ischgl-Desaster im Frühjahr? Meinen die Verantwortlichen es wirklich ernst mit ihren Bekundungen, dass die Gesundheit der Gäste absolute Priorität habe? Und ist es eine gute Idee, im wahrscheinlich noch impfstofflosen Winter 2020/21 Skifahren zu gehen?

Aus Hintertux hieß es, Skiclubs und Rennteams, die sich allesamt zur Öffnung der Bahnen um 8.15 Uhr auf dem Vorplatz der Talstation versammelten, um nur ja keine Trainingsminute zu verlieren, hätten für jenen Andrang gesorgt. Mitarbeiter der Bergbahn hätten die Maskenpflicht kontrolliert. Schon kurze Zeit später sei der Spuk vorbei gewesen und die Freizeitskifahrer wären ohne Gedränge vom Parkplatz zum Einstieg durchmarschiert. Damit ist es seit dem 2. November vorbei. Zumindest in Österreich zwingt der Lockdown die Skigebiete, die momentan bereits geöffnet wären, zur Unterbrechung der Saison. Mindestens bis zum 7. Dezember stehen die Lifte nun erst Mal still.

Zum Gletscher-Skifahren in die Schweiz

Anders in der Schweiz: Dort haben die Gletscherskigebiete Zermatt, Saas Fee, Glacier 3000 und am Titlis in Engelberg an sieben Tagen die Woche geöffnet. Das kleine Areal am Diavolezzafirn oberhalb von Pontresina im Engadin öffnet mittwochs, samstags und sonntags. Hotels sind in der Schweiz ebenfalls geöffnet - wie die Skigebiete unter strenger Anwendung der Schutzkonzepte. Deutsche Touristen können problemlos in die Schweiz einreisen. Erst wenn die 14 Tage-Inzidenz in Deutschland um mindestens 60 höher läge als die Inzidenz in der Schweiz, träte eine Quarantänepflicht in Kraft.

Wer allerdings derzeit mit einem Skiurlaub in der Schweiz liebäugelt, muss sich darüber klar sein. Nach der Rückreise geht es in Quarantäne. Die Corona-Lage in der Schweiz ist dramatisch. Pro 100.000 Einwohner gab es zuletzt innerhalb von sieben Tagen 351 Infektionen, in Deutschland unter 140. Ein Skiurlaub vor Weihnachten werden allenfalls leidenschaftliche Schneesportler in Erwägung ziehen, die ohnehin im Homeoffice arbeiten und ein verständnisvolles und versorgungswilliges soziales Umfeld haben.

Seit 1. November steht auch ganz Österreich mit Ausnahme der Enklaven Jungholz und Kleinwalsertal auf der Liste der Risikogebiete, seit 8. November ganz Italien, Frankreich schon seit 24. Oktober. Was, wenn sich an diesen Vorgaben auch nach einem eventuellen Ende des aktuellen Lockdowns nichts ändert? Wer sich die Quarantäne im eigenen Heim nicht leisten kann oder will, dem bleiben nur die deutschen Skigebiete als potenzielle Winterurlaubsziele - und natürlich Jungholz und das Kleinwalsertal. Dazu müssen die Skigebiete aber erstmal wieder öffnen dürfen.

Fast alle Skigebiete haben wegen Corona den Start in die Skisaison nach hinten verschoben. Ischgl, das als Hotspot im Frühjahr für negative Schlagzeilen sorgte, wollte die Saison eigentlich am 26. November einläuten. Wegen der Verordnung der österreichischen Bundesregierung wurde der Saisonauftakt im Tiroler Paznaun nun auf den 17. Dezember fixiert, vorausgesetzt die allgemeine Corona-Situation stabilisiert sich bis dahin. Die weiteren Wintersportorte im Paznaun – Galtür, Kappl und See – starten die Wintersaison am 18. Dezember

Deutsche Skigebiete gut vorbereitet

Deutschlands einziges Gletscherskigebiet auf dem Zugspitzplatt wollte eigentlich am 13. November in die Saison starten. Daraus wurde nichts, obwohl die Zugspitzbahnen diesen Sommer 450.000 Gäste beförderten, ohne dass ein einziger Infektionsfall bekannt wurde. Die Hygienekonzepte greifen also.

Auch die anderen deutschen Top-Gebiete wären gut vorbereitet: Es gelten Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Wartezonen, Kabinen und sämtlichen Innenräumen. Überprüft würde das zum Beispiel in den Oberstdorfer Skigebieten durch eigens eingestellte Corona-Ranger. Die werden ebenso wie alle anderen Bergbahnmitarbeiter regelmäßig getestet, in einem eigens eingerichteten Testzentrum. Dazu kommen die regelmäßige Desinfektion von Innenbereichen und Seilbahnkabinen sowie die Registrierungspflicht in der Gastronomie.

Was allerdings passiert, wenn das Gros der deutschen Skifahrer im kommenden Winter gezwungenermaßen in Deutschland bleibt, das mag sich eigentlich niemand ausmalen. Von den rund 50 Millionen Tagen, die deutsche Skifahrer in normalen Wintern hochgerechnet auf den Brettern stehen, entfielen bislang rund zwei Drittel auf Österreich. Bereits ein Bruchteil dieses Besuchervolumens würde die Kapazitäten der bayerischen Skigebiete bei weitem überschreiten.

Tickets auf dem Feldberg nur online

Um Szenen wie in Hintertux zu vermeiden, wird man wohl kaum um Maßnahmen herumkommen, die in Nordamerika schon lange vor Beginn der Saison angekündigt und jetzt in den ersten geöffneten Skigebiete auch umgesetzt wurden. So verkaufen Skigebiete wie das seit 6. November geöffnete Keystone in Colorado in der Vorsaison keine Tageskarten. Zugang haben nur Inhaber von Saisonpässen und auch die müssen ihre Skitage vorab reservieren. Ähnlich wie im Sommer in den deutschen Schwimmbädern wird die Kapazität somit begrenzt.

Der Feldberg im Schwarzwald, das größte Skigebiet der deutschen Mittelgebirge und besonders bei Tagesausflüglern beliebt, was in der Vergangenheit an Spitzentagen regelmäßig zu langen Kassenschlangen führte, wird Liftkarten im Winter 2020/21 nur online verkaufen. So wisse man genau, wie viele Leute an welchem Tag kämen, heißt es von Seiten des Liftverbundes. Wenn das Infektionsgeschehen es erfordere, werde die Ticketzahl beschränkt. Mit dieser Strategie steht der Feldberg bislang zwar alleine, könnte aber rasch zum Vorbild werden, wenn anderswo die Dämme zu brechen drohen.

Viel hängt von den Hotelöffnungen ab

Viel wird auch davon abhängen, ob Hotels wieder öffnen dürfen. Die Bergbahnbetreiber argumentieren zu Recht, dass ihre Gäste überwiegend draußen unterwegs sind - in den zahlreichen deutschen Skigebieten, die nicht über Kabinenbahnen verfügen, sogar ausschließlich. Geöffnete Skigebiete mit geschlossenen Hotels und Gastronomiebetrieben? Bisher undenkbar, aber warum nicht? Dann allerdings blieben die in Frage kommenden Skiziele auf den Radius einer Tagesreise beschränkt. Glücklich dürfte sich schätzen, wer Pisten vor der Haustür hat.