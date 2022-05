Sozialverband sieht Notlage in häuslicher Pflege

Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, sind nach einer Studie oft überlastet, weil es an Hilfsangeboten mangelt oder diese von Betroffenen nicht genutzt werden können. Viele Angebote kommen bei den Betroffenen oft gar nicht erst an.

Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, sind nach einer Studie oft überlastet, weil es an Hilfsangeboten mangelt oder diese von Betroffenen nicht genutzt werden können. Wie der Sozialverband VdK am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, hat eine Analyse der Hochschule Osnabrück auch für den Südwesten ergeben, dass Angebote zur Entlastung von Angehörigen wie Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege oder Unterstützung im Haushalt bei den Betroffenen oft nicht ankommen. 80 Prozent der Leistungen verfielen ungenutzt. Dafür gebe es mehrere Gründe, erklärte VdK-Landeschef Hans-Josef Hotz. Teilweise gebe es vor Ort solche Angebote gar nicht oder die bürokratischen Hürden sowie die Zuzahlungen seien zu hoch.

Hinzu komme, dass 77 Prozent der der Pflegebedürftigen den ihnen zustehenden „Entlastungsbetrag“ von monatlich 125 Euro nicht abrufen. Der VdK fordert ein „Nächstenpflege-Budget“, in dem alle Leistungen gebündelt werden. So könne jeder selbst entscheiden, für welche Hilfe er sein Budget nutzen wolle. Hotz forderte die Landesregierung auf, mehr Pflegestützpunkte zur Beratung pflegender Angehöriger einzurichten. Nur eine solche Anlaufstelle pro Kreis im Südwesten sei zu wenig. Aus seiner Sicht müsse es einen Pflegestützpunkt pro 20.000 Einwohner geben. Laut Studie gibt es im Südwesten fast 472.000 Menschen, die gepflegt werden müssen. Etwa 80 Prozent, also etwa 378.000, werden zuhause versorgt.