SPD in Berlin will in zwei Dreierformaten weiter sondieren

Gleichzeitig mit der Bundestagswahl wurde in Berlin auch über ein neues Abgeordnetenhaus abgestimmt. Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey kündigt nun an, wie es weitergehen soll.

Die SPD in Berlin will in zwei Dreierformaten über eine Regierungsbildung sprechen.

Zum einen seien Sondierungen mit Grünen und FDP geplant, zum anderen mit Grünen und Linken, teilte die SPD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl und designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Freitag mit. Die Präferenz für die SPD sei ein Ampelbündnis mit Grünen und FDP.

Die Berliner Grünen sind zu weiteren Sondierungen über eine Regierungsbildung in zwei Dreierformaten bereit. Man werde dem Vorschlag der Sozialdemokraten folgen und sowohl mit SPD und FDP als auch mit SPD und Linken reden, teilte die Grünen-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch, am Freitag mit. Das Wunschbündnis für die Grünen sei weiterhin Rot-Grün-Rot. „Leider haben wir uns aber mit der SPD noch nicht darauf verständigen können, wer die dritte Kraft an unserer Seite sein soll“, sagte Jarasch.