Taxifahrer in Paris rechnet hundertfachen Tarif ab

Die Polizei in Paris hat einen Taxifahrer festgenommen, der reihenweise ausländische Touristen abgezockt und in einem Fall selbst den hundertfachen Tarif abgebucht haben soll.

Statt 15,40 Euro kassierte er bei einem Spanier heimlich 1540 Euro ab, wie die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf die Polizei berichtete. Der Spanier erstattete, anders als viele Touristen vor ihm, Anzeige, und die Betrugsmasche des 30-Jährigen flog auf.

Die kontaktlose Bezahlfunktion an seinem Kartenlesegerät funktioniere nicht, gaukelte der Fahrer den Touristen demnach vor. Während diese gutgläubig ihre Pin eingaben, verdeckte der Fahrer dem Bericht zufolge mit seiner Hand den erhöhten Betrag, den er in das Gerät eingegeben hatte. Binnen weniger Monate soll der Taxifahrer so bei 71 Kunden 62.000 Euro abkassiert haben, die er vor allem für Sportwetten und Restaurantbesuche ausgab.

Sein Kartenterminal hatte der Fahrer, der regulär eine Taxilizenz besitzt, zwar unter falschem Namen registriert, Nachforschungen brachten die Fahnder aber auf seine Spur. Auch lokalisierten sie einige seiner Opfer, die den Betrüger identifizierten. Da viele der betrogenen Touristen sich nur wenige Tage in Frankreich aufhielten, erstatteten sie keine Anzeige.

Die Fahnder deckten auch auf, dass der Fahrer nach zahlreichen Verkehrsverstößen seinen Führerschein verloren hatte und sich gerade erneut zur Prüfung angemeldet hatte.