Der Peppa Pig Park in Günzburg öffnet am Sonntag, 19. Mai 2024 seine Tore, nur wenige Schritte vom Legoland Deutschland entfernt. Familien mit kleineren Kindern können dann in die Welt von Peppa Wutz und ihren Freunden eintauchen. Für das exklusive Pre-Opening am Samstag, 18. Mai 2024 verlosen die BNN in ihrem WhatsApp-Kanal drei Familieneintritte à vier Personen.

Der eigenständige Themenpark basiert auf der Welt der Kindersendung Peppa Wutz. Auf die kleinen Besucher und ihre Eltern warten fünf Fahrgeschäfte, sieben Themenspielplätze, ein Kino und Live-Shows mit Familie Wutz. Kleine Peppa Fans können in Papa Wutz‘ Achterbahn eine Fahrt im roten Familien-Auto machen, in Peppas Ballonfahrt in die Lüfte steigen oder bei Opi Mümmel auf Schorschs grünem Spielzeug-Dino reiten.

Alle Attraktionen sind auf die Bedürfnisse und Vorlieben von Kindern zugeschnitten. Der neue Park liegt nur wenige Schritte vom Legoland Deutschland entfernt und ist der perfekte Einsteigerpark für Familien mit Kleinkindern. Weitere Infos zum Park gibt es unter www.peppapigpark.de

