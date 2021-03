Aliens der Ozeane: grotesk, exzentrisch und ganz schön schrullig

Es war eine wissenschaftliche Sensation: Als die „Alucia“, der Star unter den weltweiten Forschungsschiffen, vor einigen Jahren zur Erkundung des Marianengrabens aufbrach, rechneten die Forscher nicht ernsthaft damit, in diesem Reich aus völliger Dunkelheit Leben vorzufinden.

Auf dem Mond waren schon ein Dutzend Menschen gestanden, doch den Grund dieser Rinne im Pazifischen Ozean – mit knapp 11.000 Metern die tiefste Stelle des Planeten – hatten nur wenige Forscher in Spezial-U-Booten erreicht – kein Wunder, denn der enorme Wasserdruck von gut einer Tonne auf der Fläche eines Daumennagels erfordert modernste Technik.

Dann das Unglaubliche: In 8.178 Metern Tiefe fängt die Kamera eine rosafarbene Kreatur ein, etwa doppelt so lang wie eine Zigarre und das Fleisch so durchscheinend, dass man von außen die Leber erkennen kann. Es handelte sich um einen Scheibenbauchfisch, der hauptsächlich aus Knorpel besteht und höchst elastisch ist. Das Foto war der Beweis dafür, dass es in der Tiefsee trotz aller Erschwernisse nur so von Leben wimmelt.