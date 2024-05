Tote bei Überfall auf Gefangenenbefreiung in Frankreich

Die Täter schlagen an einer Mautstelle im Norden Frankreichs zu. Bei einem Überfall auf einen Gefangenentransport werden zwei Polizisten getötet. Der Häftling flieht zusammen mit den Angreifern.

Bei einem Überfall auf einen Gefangenentransport im Norden Frankreichs sind zwei Polizisten getötet worden. Der Häftling sei zusammen mit den Angreifern geflohen, berichteten mehrere Medien übereinstimmend am Dienstag. Drei Menschen wurden verletzt.

Der Transporter sei am Vormittag an einer Mautstelle in der Region Eure überfallen worden, hieß es. Es kam zu einem Schusswechsel, der Häftling konnte daraufhin zusammen mit den Angreifern fliehen. Über seine Identität war zunächst nichts bekannt. Derzeit sucht ein Polizeihubschrauber das Gebiet ab.

„Alle meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und ihren Kollegen“, schrieb Justizminister Éric Dupond-Moretti auf X.