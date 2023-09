Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen Totschlags an einem Sechsjährigen. Der Junge war am Donnerstagabend mit „massiven Verletzungen“ am Oberkörper in Pragsdorf gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.

Der Junge wurde den Angaben nach seit Donnerstagnachmittag vermisst. Die Eltern hätten das Kind vermisst gemeldet, es habe eine größere Suche gegeben. Weitere Details könnten mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht mitgeteilt werden.