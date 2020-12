In der Innenstadt von Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst. Mindestens zwei Personen sollen ums Leben gekommen sein.

Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer sei festgenommen worden, teilt die Polizei auf Twitter mit. Der Wagen sei sichergestellt worden.

Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch unklar. Der SWR berichtete unter Berufung auf den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), dass mindestens zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden seien. Ein Sprecher der Polizei sprach von mehreren Verletzten.

Die Polizei rief via Twitter die Menschen in Trier dazu auf, den Bereich in der Innenstadt zu meiden, Teile sind weiträumig abgesperrt. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften ist im Einsatz. Überall im Zentrum - auch nahe der berühmten Porta Nigra - ist Blaulicht zu sehen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall und die Zahl der Opfer. Innenminister Roger Lewentz (SPD) machte sich von Mainz auf den Weg zum Ort des Vorfalls. Dreyer wird dort ebenfalls noch am Nachmittag erwartet.