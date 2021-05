Urlaub in Deutschland naht: touristische Perlen in der zweiten Reihe

Deutsche lieben ihr Land – in der Corona-Pandemie mehr denn je. Sollten Hotels und Pensionen wieder öffnen, muss es nicht die Nord- oder die Ostsee sein und auch nicht Oberbayern. Es gibt viele Perlen in der zweiten Reihe.

Urlaub ohne Trubel, mit reichlich Abstand zum (Urlaubs-)Nachbarn – das ist gar nicht so leicht zu verwirklichen in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland. Doch es gibt sie jene stillen Plätze, Orte, die kaum überlaufen sind, die womöglich in der zweiten Reihe der touristischen Ziele rangieren und gerade deshalb einen Besuch wert sind.

Schon vor Corona war das eigene Land bei den Deutschen in allen Statistiken und Befragungen auf Platz 1, wenn es um das Lieblingsreiseziel geht. In Pandemiezeiten dürfte der Anteil eher noch höher werden – vorausgesetzt die vielen Beschränkungen in der Hotellerie und Gastronomie werden nach vielen Monaten endlich aufgehoben.

Aber ein paar Ziele kann sich der Reiselustige ja schon mal vormerken. Selbst Afrika, Kanada und Amerika sind auf deutschem Boden zu finden – in Form winziger Orte in der Uckermark, in Thüringen und in Sachsen. Weil Umwege frei nach Kurt Tucholsky die Ortskenntnis erweitern, einige Anregungen für Kurztrips und Tagesausflüge quer durch die Republik.

Arnis – d ie kleinste Stadt Deutschlands

Schon mal von Arnis gehört? Wenn nicht, nicht grämen. 300 Einwohner zählt der Flecken im Kreis Schleswig-Holstein, der dank eines hartnäckigen Bürgermeisters 1934 den Stadttitel verliehen bekam und ihn bis heute trägt. Nur 0,45 Quadratkilometer misst Deutschlands kleinste Stadt, deren Lange Straße bescheidene 600 Meter misst.

Der Ort liegt äußerst fotogen auf einer Halbinsel in der Schlei, dem 42 Kilometer langen Ostsee-Arm. Offiziell gegründet wurde Arnis im Jahr 1667 von 65 Schifferfamilien, die einer drohenden Leibeigenschaft entgehen wollten.

Kaum waren die Bäume gerodet und die ersten Häuser errichtet, stieg das Dörfchen zum wichtigen Handelsplatz auf, der sogar ein Fährrecht hatte – nur dass es 150 Jahre lang überhaupt keine Fähre gab. Die größte Sehenswürdigkeit ist – abgesehen von der malerischen Lage – die 1673 erbaute Schifferkirche, in der prachtvolle Votivschiffe von der Decke baumeln.



Auf eisernen Beinen: die Kaiser-Wilhelm-Brücke

Paris hat seinen Eiffelturm, Wilhelmshaven seine Kaiser-Wilhelm-Brücke. Wer vor Deutschlands größter Drehbrücke steht, ein Gigant von 159 Meter Länge und aus 440 Tonnen Stahl gebaut, ist beeindruckt von der filigranen Erscheinung und den Brückenhäusern aus Backstein und den kupferverkleideten Mansardendächern. Das Staunen ist groß, wenn sich das imposante Bauwerk bedächtig für große Pötte öffnet.

Ohne den flottenbegeisterten Kaiser Wilhelm hätte es das Wahrzeichen der 76.000-Einwohner-Stadt wohl nie gegeben, denn Majestät wünschte eine größere Werft in Wilhelmshaven. 1907 war die Drehbrücke fertig, die damals von sechs Mann bedient werden musste. Heute bewegen Motoren die stählernen Flügel.

Salterland ist Deutschlands kleinste Sprachinsel

Die 13.000 Einwohner sprechen von Seelterlound, für den Rest der Republik heißt die niedersächsische Gemeinde kurz Salterland. Das Land ist weit und flach, der Boden schwankend und die Sprache nicht für jedermann verständlich. Denn in der Gemeinde im Landkreis Cloppenburg lebt die kleinste anerkannte Sprachminderheit Deutschland, die Saterfriesen.

Diese Besonderheit brachte den Herrschaften 1990 einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde als „kleinste Sprachinsel Europas“ ein. Schuld an diesem Sprachphänomen ist die Lage der fünf Ortschaften – Saterland liegt nämlich zwischen zwei Mooren, die in früheren Jahrhunderten so ziemlich jeden Austausch verhinderten. Nur mit kleinen Booten war die Insel im Moor zu erreichen.

Heute stellt das Moor keine Gefahr mehr da. Im Gegenteil: Die 100 Kilometer lange Moorerlebnisroute lockt Neugierige in diese Landschaft, wo Deutschlands seltenster Vogel, der Südliche Goldregenpfeifer, daheim ist.



Grünes Ruhrgebiet

Angler, die ihre Leine auswerfen; Radler, die kräftig in die Pedale treten; Schafe, die friedlich auf den Wiesen grasen – solche Bilder scheinen nicht unbedingt zum Ruhrgebiet zu passen. Doch die Ruhrauen von Mülheim sind die große grüne Lunge des einstigen Zechenreviers und so malerisch, dass der Gedanke, mitten in einem Ballungsraum zu sein, nicht aufkommt.

Hinter der Auenlandschaft wird kräftig Landwirtschaft betrieben, vorne am Fluss wird Erholung großgeschrieben. Es gibt sogar einen Wasserbahnhof auf der Schleuseninsel am Rande der Mülheimer Innenstadt, wo seit Jahrzehnten die Boote der „Weißen Flotte“ ablegen – zu Fahrten durchs malerische Ruhrtal nach Essen-Kettwig. Wer die Ruhrauen von oben sehen möchte, steigt auf den Mülheimer Bismarckturm, einen der letzten öffentlichen Aussichtstürme im Ruhrtal.



Ringheiligtum von Pömmelte: d as deutsche Stonehenge

Stonehenge kennt jeder, doch das Ringheiligtum von Pömmelte in Sachsen-Anhalt? Dabei kann es der mehr als 4.000 Jahre alte Kultort, 20 Kilometer südlich von Magdeburg, durchaus mit seinem großen Bruder aufnehmen.

Wichtiger Unterschied: Unweit der Elbe haben die Steinzeitmenschen, Vertreter der Glockenbecher-Kultur, Tausende von Holzpfähle und nicht etwa zehntnerschwere Steine verwendet. Dank zahlreicher Funde konnte das Ringheiligtum am originalen Fundort rekonstruiert werden. Pömmelte liegt an der archäologischen Tourismusroute in Sachsen-Anhalt, die auch zur Arche Nebra – dem Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra – und zum Sonnenobservatorium Goseck führt.

Sachsens Pont du Gard ist die Göltzschtalbrücke

Bei diesem Anblick schlägt das Herz von Eisenbahnfans schneller. Denn die Göltzschtalbrücke, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, ist ein architektonisches Meisterwerk, über das seit über 150 Jahren die Züge Richtung Leipzig rollen. Das Viadukt mit seinen 98 Bögen erinnert von weitem an ein riesiges römisches Viadukt und ist zum Wahrzeichen des Vogtlandes geworden.

Mehr als 26 Millionen Ziegel stecken in der Eisenbahnbrücke, die um einiges länger und höher als die berühmte Pont du Gard im Süden Frankreichs ist. Leider hat der Vogtlandballon in Mylau, einige hundert Meter vor der Göltzschtalbrücke entfernt, seinen Betrieb eingestellt. Mit ihm konnten Himmelsstürmer 150 Meter in die Höhe schweben und den Blick auf die Brücke aus der Vogelperspektive erleben.

Die Hallertau, ein Dorado der Bierfans

Sie liegt im Herzen Bayerns und ist aus Sicht von Bierfans eine Gabe Gottes: Denn in der Hallertau zwischen München, Ingoldstadt, Regensburg und Landshut liegt das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt: 2.400 Quadratkilometer groß. Etwa 86 Prozent des in Deutschland angebauten Hopfens wachsen hier.

Im Sommer prägt das Grün der Hopfengärten die Hallertau, überall riecht es unverwechselbar würzig. Wer will kann bei einer Erlebnisführung fühlen, riechen und schmecken, und natürlich gibt es auch ein Hopfenmuseum, in Wolnzach, wo Besucher eine Einführung in die regionale Hopfengeschichte erhalten. Wer zum praktischen Teil übergehen möchte – in der Hollertau kein Problem. Denn es gibt etliche Brauereien, die ihr Stöffchen direkt ausschenken.