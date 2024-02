Am Mittwoch müssen sich Fluggäste auf einen Streik bei der Lufthansa einstellen. Zahlreiche große Flughäfen sind betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren Flughäfen am Mittwoch aufgerufen. Das sagte ein Verdi-Sprecher am frühen Morgen. Betroffen sind die Lufthansa-Standorte Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf.