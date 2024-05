Was beim Kiffen in der Wohnung und auf dem Balkon zu beachten ist

Der Anbau und Konsum von Cannabis ist in Grenzen seit dem 1. April erlaubt. Auch in der Wohnung und auf dem Balkon? Ja, aber.

Die Teil-Legalisierung von Cannabis hat viele Fragen aufgeworfen. Unter anderem die, wo das Kiffen erlaubt ist. Im öffentlichen Raum gibt es Schutzzonen, zudem kann es über das Hausrecht verboten werden. So hat etwa die Deutschen Bahn den Cannabis-Konsum auf Bahnhöfen untersagt. Aber wie sieht es in den eigenen vier Wänden aus?

Weil das Kiffen für Erwachsene nun legal ist, gelten die gleichen Regeln wie beim Rauchen von Tabak. „Grundsätzlich wird das gleich bewertet“, sagt Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht von Haus und Grund, einem Verein der Haus- und Grundstücksbesitzer. „Da der Vermieter das Rauchen nicht generell verbieten kann, kann er auch den Konsum von Cannabis im Moment nicht untersagen“, so Wagner.

Eine Einschätzung, die auch der Deutsche Mieterbund teilt. Dessen Pressesprecherin Jutta Hartmann verweist in einem Beitrag für die „MieterZeitung“ auf den rechtlichen Hintergrund: „Erwachsene Personen dürfen nicht nur im privaten Bereich – etwa in den eigenen Wohnräumen – Cannabis konsumieren und zu diesem Zweck dort auch bis zu 50 Gramm besitzen, sondern auch der Anbau von bis zu drei Cannabispflanzen ist erlaubt.“

Cannabispflanzen dürfen nicht frei zugänglich sein

Allerdings nicht überall. Weil das Gesetz zur Teil-Legalisierung vorschreibt, dass die Cannabispflanzen nicht frei zugänglich sein dürfen, insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, können sie nicht überall stehen. Ein ungesicherter Anbau auf dem Balkon oder der Terrasse werde deshalb ebenso nicht möglich sein wie auf gemeinschaftlich genutzten Flächen, etwa in einem Gemeinschaftsgarten. Und auch in der Wohnung dürfen die Pflanzen nicht einfach rumstehen, mahnt der Mieterbund.

Das größte Konfliktpotenzial unter Nachbarn dürfte aber das Rauchen selbst haben. Vor allem der Schutz von Kindern und Jugendlichen genießt in der deutschen Rechtsprechung einen hohen Stellenwert. Da könnte das Rauchen in der Wohnung oder auf dem Balkon tabu sein, wenn durch die räumliche Nähe Kinder den Rauchschwaden ausgesetzt werden. „Wie das genau aussehen könnte, weiß man derzeit noch nicht, aber wir rechnen mit einer rechtlichen Klärung“, so Wagner.

Auch generell endet die Freiheit der Raucher dort, wo sie andere massiv beeinträchtigt. Werden Nachbarn durch den Rauch so stark beeinträchtigt, dass diese etwa nicht mehr lüften können, können diese eine Mietminderung fordern oder sogar kündigen, so der Mieterbund. Der Vermieter des Rauchers kann deshalb auch verlangen, dass ein übermäßiges Rauchen unterlassen wird. Tritt danach keine Besserung ein, kann der Vermieter abmahnen und sogar kündigen.

Man sollte an den gesunden Menschenverstand der Raucher appellieren. Julia Wagner

Leiterin Zivilrecht bei Haus und Grund

Das gilt auch dann, wenn durch den Anbau oder den Konsum Schäden an der Wohnung entstehen, die nicht durch einfache Schönheitsreparaturen beseitigt werden können. Wo die Grenze des Zumutbaren überschritten ist, lässt sich pauschal schlecht sagen. „Man sollte an den gesunden Menschenverstand der Raucher appellieren“, rät Wagner. Absprachen unter den Nachbarn könnten Konflikte vermeiden oder mindern.

Keine Pflicht zur nachträglichen Änderung des Mietvertrags

Der Mieterbund rechnet wegen der möglichen entstehenden Probleme damit, dass Vermietende nun darum bitten oder gar fordern, den Mietvertrag so zu ändern, dass der Anbau und Konsum von Cannabis in der Wohnung nicht erlaubt ist. Eine Verpflichtung dazu besteht laut Mieterbund bei bestehenden Mietverhältnissen nicht. Wird eine entsprechende Absprache aber getroffen, so sei sie bindend.