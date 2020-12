Tipps gegen den Corona-Blues

So kommt Weihnachtsmarkt-Flair in den eigenen Garten

Die Corona-Pandemie macht das Leben in vielen Bereichen schwieriger. In einer losen Serie stellen wir Tipps vor, die den Alltag in diesen Zeiten schöner machen können. Ein Tipp gegen den Corona-Blues: Zaubern Sie Weihnachtsmarktatmosphäre in Ihren Garten.