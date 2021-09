Spannung vor der Bundestagswahl

Wer wählt, übernimmt Verantwortung

Wer wahlberechtigt ist, sollte am Sonntag auch sein Kreuzchen machen. Nur so ist politische Mitbestimmung möglich. Und bei einem so knappen Rennen kann es in der Endabrechnung durchaus auf wenige Stimmen ankommen. Am Wahlabend wird es vermutlich viele Koalitionsmöglichkeiten geben.