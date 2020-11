Jedes Crew-Mitglied muss vor Einsatzbeginn in seinem Heimatland in Quarantäne. Dann folgt ein Test. Nur wenn dieser negativ ist, darf der Mitarbeiter in den Hafen kommen, in dem sein Schiff liegt. Hier wird noch einmal getestet, und erst wenn der erneute Test wieder negativ ist, geht es an Bord. Der Mitarbeiter begibt sich dann auf dem Schiff eine Woche in Isolation, bevor er Kontakt zu anderen hat. Zudem werden die Crew-Mitglieder in regelmäßigen Abständen auch an Bord auf eine Infektion getestet.