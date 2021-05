Veränderung des Erbguts

Wissenschaftler am KIT forscht an Gentechnik, die Pflanzen fit für den Klimawandel macht

Der Klimawandel bedroht Menschen und Landwirtschaft: Hitze, Trockenheit, Frost und Stürme könnten in Zukunft die Ernten beeinträchtigen, fürchten Experten. In Karlsruhe forscht man deswegen an Methoden, um die Pflanzen widerstandsfähiger zu machen.