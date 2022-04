Züge wie erwartet stärker ausgelastet

Zu Ostern haben viele Menschen die Bahn für kurze Ausflüge und längere Reisen genutzt. Am Ostermontag ist die Auslastung der Züge gestiegen.

Nach Einschätzung der Deutschen Bahn ist der Zugverkehr auch am Ostermontag zunächst ohne große Probleme angelaufen. „Auch am heutigen Hauptrückreisetag läuft der Verkehr stabil und ohne Auffälligkeiten“, sagte ein Sprecher am Ostermontag.

„Wie erwartet sind die Züge auch heute stärker ausgelastet.“ Das Unternehmen hatte angekündigt, noch bis zum 24. April Sonderzüge auf stark nachgefragten Verbindungen einsetzen zu wollen, etwa zwischen Berlin und München oder zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin.