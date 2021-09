Die GDL strebt außerdem an, ihren Einflussbereich im Konzern ausweiten: Neben den Lokführern und Zugbegleitern will sie auch Tarifverträge für Mitglieder „auf den Stellwerken, in den Werkstätten und in der Verwaltung“ abschließen. In diesen Gewerken vertritt bisher die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die Interessen der Beschäftigten. Die Bahn sieht deshalb ein machtpolitisches Interesse hinter dem Streik. Vor den Arbeitsgerichten in Frankfurt ist der Konzern vergangene Woche allerdings in zwei Instanzen mit dieser Argumentation gescheitert.