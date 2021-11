Zwei schwere Explosionen in Kampala

Kurz nach Sonnenaufgang gibt es zwei heftige Explosionen in der Nähe des Parlamentsgebäudes in der Haupstadt Ugandas. Die Detonationen sind so schwer, dass Menschen zu Boden gerissen werden.

Zwei heftige Explosionen haben die Hauptstadt Ugandas am Morgen erschüttert. Die Explosionen ereigneten sich in der Nähe des Parlamentsgebäudes sowie unweit der größten Polizeistation im Herzen der Hauptstadt Kampala.

Die Zahl der Toten und Verletzten sei noch unklar, sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes der Deutschen Presse-Agentur.

In den sozialen Medien wurden Aufnahmen von brennenden Fahrzeugen und Rauchwolken geteilt. Berichten zufolge wurden Menschen durch die heftigen Explosionen zu Boden geworfen. Nach Angaben des Roten Kreuzes sind Sanitäter bereits vor Ort, um die Verletzten zu versorgen.

In dem Land mit rund 45,7 Millionen Einwohnern hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Explosionen mit Todesopfern gegeben. Nach Angaben der Regierung sollen die Täter Rebellen der Islamist Allied Democratic Forces (ADF) gewesen sein. Die ADF soll aus dem Nordosten der benachbarten Demokratischen Republik Kongo Orte in Uganda angegriffen haben. Im März stufte die US-Regierung die ADF als Ableger der Miliz Islamischer Staat (IS) als globale Terrororganisationen ein.