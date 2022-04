Zwei Tote bei Schusswechsel in der Schweiz

In der schweizer Stadt Wallisellen ist es zu einem Schusswechsel gekommen. Bei diesem sind zwei Personen ums Leben gekommen.

In der Schweiz sind bei einem Schusswechsel zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten Beamten in Wallisellen bei Zürich einen 38-jähriger Deutscher verhaften.

Dieser wehrte sich allerdings, habe eine Waffe gezogen und geschossen. Dabei traf er mutmaßlich seine Begleiterin tödlich. Die Beamten hätten das Feuer erwidert und dabei den Schützen verletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seien der Mann und die Frau am Mittwochabend noch vor Ort gestorben, so die Polizei weiter.

Dem Einsatz vorausgegangen war eine Entführung. Dabei hatte der 38-Jährige laut Ermittlern vor einer Woche einen Mann entführt, diesen aber in der gleichen Nacht wieder freigelassen.