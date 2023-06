Zwei Tote nach Verkehrsunfall mit E-Scooter in Saarbrücken

Ein Junge und ein Mädchen waren am Dienstagabend zu zweit auf dem Elektro-Roller unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstießen. Nun sind beide tot.

Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall mit ihrem E-Scooter in der Saarbrücker Innenstadt ums Leben gekommen. Der Junge und das Mädchen waren am Dienstagabend zu zweit auf dem Elektro-Roller unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstießen, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Die beiden Jugendlichen wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert und erlitten dabei tödliche Verletzungen.

Zu dem Alter der Getöteten wollte die Polizei keine Angaben machen. Um die Identität der Jugendlichen festzustellen, seien zunächst umfangreiche Ermittlungen notwendig gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beide stammten aus Saarbrücken.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Nachmittag noch an. Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, teilte die Polizei weiter mit.

Der 44 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt. Das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter sei nicht erlaubt, sagte der Polizeisprecher.