Die Frau, die das Nein nicht scheut

Malu Dreyer braucht nicht lange für die Antwort auf die Frage, ob sie ein Kruzifix an die Wand ihrer Staatskanzlei nageln würde. „Nein“. Mit einer Spur von Schärfe in ihrer sonst ruhig und sanft klingenden Stimme lehnt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin die jüngste Idee ihres bayerischen Amtskollegen Markus Söder ab, ein religiöses Symbol politisch zu instrumentalisieren.

Dreyer weiß, wie schwierig es für Politiker manchmal sein kann, die Distanz zu den einfachen Menschen zu überbrücken und sie auf ihre Seite zu holen. Aber derlei „Wahlkampffolklore“ sei nicht akzeptabel, stellt die SPD-Vizevorsitzende beim Besuch in der BNN-Redaktion glasklar. „Natürlich bekennen wir uns in Deutschland zu unserem christlichen Glauben, aber es ist auch sehr wichtig, dass wir hier die Religionsfreiheit leben“, ergänzt die bekennende Katholikin, die selbst früher Theologie studiert hat.

Die erfahrene Juristin, die seit bald zwei Jahren eine Ampelkoalition in Mainz leitet, ist erfolgreich und beliebt. Dreyer gilt zudem als integer, authentisch und in ihrer Partei als einflussreich. Im Gespräch mit der 57-jährigen Politikerin, die in der BNN-Zentrale ausnahmslos jeden mit einem freundlichen Handschlag begrüßen möchte, bekommt man ein Gefühl dafür, was den Sozialdemokraten in ihrem Umfragetief schmerzlich fehlt. Hier die offene und bodenständige „Landesmutter“, die die Bürgernähe sucht und den Menschen gerne zuhört, die eher zum Pragmatismus denn zur Profilierungssucht neigt. Dort die von vielen als kalt, realitätsfremd und selbstbezogen wahrgenommene Partei, die gerade auf der Suche nach ihrer Existenzberechtigung ist.

Beispiel Kandel: Dreyer hat es offenbar geschafft, den richtigen Ton in der aufgewühlten Gemeinde zu finden, die seit dem tödlichen Angriff eines jungen Afghanen auf eine 15-Jährige nicht zur Ruhe kommt und sich durch rechte wie linke Aufmärsche herausgefordert fühlt. Sie verstehe alle, die Angst hätten, sagt die Ministerpräsidentin. Doch sie geht nicht so weit, um die Forderungen mancher Politiker nach einer Verschärfung der Migrationsgesetze zu wiederholen. Und Dreyer legt Wert darauf, gegen fremdenfeindlichen Populismus Kante zu zeigen: „Das rechte Gedankengut in der Gesellschaft hat sich breitgemacht, jetzt ist jeder gefordert. Wir müssen auf die Demokratie Acht geben und ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, den Kirchen und Bürgern gegen die rechten Kräfte schmieden.“ Bei allem Verständnis: Die Menschen in Kandel sollten genau überlegen, mit wem sie bei Demonstrationen mitlaufen würden, so die SPD-Frau.

Malu Dreyer ist lange genug im Politikgeschäft, um zu wissen, dass wirtschaftliche und soziale Erfolge über die Langlebigkeit von Koalitionen und Ministerpräsidenten entscheiden. Sie sieht ihre Regierung – die mehr Ministerinnen hat als die in Stuttgart, wie sie stolz betont – auf dem richtigen Weg. Das frühere „Land der Reben und Rüben“ baue Glasfasernetze aus und verfolge eine ambitionierte Digitalisierungsstrategie, um dem Bevölkerungsrückgang in den Dörfern entgegenzuwirken. Zugleich zeigt sich Dreyer stolz auf die kostenlosen Kitas in ihrem Land. Sie schätzt, dass 97 Prozent der Familien mit Kleinkindern davon profitieren würden.

Die Themen Armut und Gerechtigkeit scheinen die frühere Sozialministerin besonders umzutreiben, allen voran die Streitfrage, ob Hartz-IV-Leistungen für ein menschenwürdiges Leben ausreichen. Dreyer nennt die Stütze eine „alte Wunde der SPD“ und fordert eine große Debatte ein: „Es nützt nichts, wenn wir ein zehntes Änderungsgesetz zu Hartz IV verabschieden. Wir müssen das Thema Sozialstaat grundsätzlich und im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft denken.“

Sie sieht die SPD unter der neuen Chefin Andrea Nahles auf dem Weg einer echten Erneuerung. Dreyer ist zuversichtlich, dass „wir bis Ende 2019 zu den wichtigsten sozialen Fragen, die die Menschen bewegen, überzeugende Antworten finden werden“. Weniger überzeugt scheint die erklärte GroKo-Skeptikerin mit der Arbeit der Regierung Merkel IV zu sein: „Sie gibt nach außen bislang kein besonders gutes Bild ab“. Immerhin, räumt Dreyer ein, würden die Minister endlich den Koalitionsvertrag abarbeiten, statt sich in der Öffentlichkeit profilieren zu wollen. „Die Große Koalition hat auf Dauer nur eine Chance, erfolgreich zu bestehen, wenn sie möglichst viele ihrer Ziele und Versprechen erfüllt“, stellt sie klar.

Die Politik ist ein brutales Geschäft. Vor allem in der SPD dürfte das seit dem Fall Martin Schulz jeder wissen. Malu Dreyer zeigt Sympathie für den gestürzten Ex-Parteichef. Sie selbst habe keine Ambitionen, die Sozialdemokraten zu führen. Die seit Jahren an Multipler Sklerose erkrankte Politikerin achtet nach eigenen Worten auf einen regelmäßigen Ausgleich zu ihrem Job: mit Ehemann und Enkelin, im Urlaub oder auch mal im Kino. „Ich habe generell viel Kraft und Energie, um den beruflichen Stress wegzustecken“, versichert Dreyer und fügt strahlend hinzu: „Ich sehe das als Gottes Geschenk.“

Abstürze und Aufbrüche

Sie ist tief bestürzt über den sportlichen Absturz des 1. FC Kaiserslautern und zufrieden mit ihrer Partei, die sie im Aufwind sieht. In der BNN-Redaktion äußerte sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu einer Vielzahl von Themen.

Guter Wein aus der Region: „In meiner Staatskanzlei gibt’s keine badischen Weine, sondern Weine aus Rheinland-Pfalz. Immerhin werden bei uns 70 Prozent des gesamten deutschen Weins angebaut. Aber Baden hat auch sehr gute Weine und hatte eine tolle Weinkönigin, die ihr Weinland sehr gut repräsentiert hat.“

GroKo-Mühen der SPD: „Viele Parteimitglieder waren und bleiben skeptisch über die GroKo. Auch ich hatte meine Zweifel. Der Diskussionsprozess ist aber sehr gut verlaufen, und wir sollten uns nun darum bemühen, die Lebendigkeit dieser Debatte zu bewahren und mit ihr die notwendige Erneuerung der Partei in Angriff zu nehmen.“

Kaiserslautern-Drama: „Der katastrophale Abstieg des FCK ist eine sehr traurige Nachricht. Es gibt aber Hoffnungszeichen, dass viele Spieler in der Mannschaft bleiben wollen. Der Wiederaufstieg aus der dritten Liga muss schnell gelingen.“

Scheitern von Martin Schulz: „Es ist immer schwierig, wenn man sich auf eine Person konzentriert, die eine Lösung für alle Probleme und Aufgaben der Partei sein soll. Martin Schulz hat in dem Jahr als Parteivorsitzender wahnsinnig viel in die SPD investiert, er musste in dieser Zeit aber auch viel einstecken Ich freue mich, dass er weiterhin als Bundestagsabgeordneter der SPD aktiv ist.“