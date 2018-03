„Die Lage wird schöngeredet“

Wieder sorgt die Bundeswehr mit ihren Ausrüstungsmängeln für Schlagzeilen: Diesmal fehlt es an Zelten und Schutzwesten. Der südpfälzer Verteidigungsexperte der Grünen im Bundestag, Tobias Lindner, wirft im BNN-Interview der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Schönfärberei und Untätigkeit vor.

Ist die Bundeswehr heute in der Lage, das Land zu verteidigen und ihre Aufgaben zu erfüllen?

Es wird schwierig sein, unseren internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Für die „Speerspitze-2019“ wird man wohl in der ganzen Bundeswehr Material zusammenkehren. Das wird dann im Heimatbetrieb fehlen. Die Probleme sind schon lange bekannt. Ministerin Ursula von der Leyen hat zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, dass sie alles besser machen will. Wenn man sie jetzt an den Ergebnissen misst, sieht man, dass es leere Worte waren.

Wird das Ausrüstungsproblem im Ministerium unterschätzt?

Man tut so, als würde es nicht existieren, bei den Unterrichtungen des Verteidigungsausschusses wird die Lage schöngeredet. Die Dinge, die bei der Bundeswehr nicht funktionieren, sind teils das Neueste, was sie hat. Man kauft modernste Technik ein und sorgt nicht dafür, dass genügend Ersatzteile vorhanden sind. Die Wartungsprozesse sind kompliziert, es fehlen Techniker. All dies führt dazu, dass nur ein Viertel bis ein Drittel dieser Systeme funktioniert.

Laut dem Koalitionsvertrag sollen zwei Milliarden Euro in die Rüstung investiert werden. Wird man das Problem mit diesen Mitteln beheben können?

Die Mängel lassen sich nicht dadurch beseitigen, dass man mehr Material kauft. Man sollte stattdessen die Prozesse verbessern. Das Verteidigungsministerium hat immer wieder Geld aus dem Rüstungsbereich in andere Bereiche umgeschichtet, weil man das vorhandene Geld nicht für Ausrüstung ausgeben konnte. Zusätzliche Mittel werden nicht helfen.