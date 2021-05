Baden-Badener Journalist und Theologe Franz Alt hält eine Päpstin in der Zukunft für möglich

In 20 bis 30 Jahren wird es eine Päpstin geben. Da ist sich der Journalist und Theologe Franz Alt, der aus Bruchsal-Untergrombach stammt und in Baden-Baden lebt, ganz sicher: Die Kirche wird sich ändern - sie kann nicht anders.

Eine Frau und deren Liebesbeziehung zu Jesus hat Franz Alt in den Mittelpunkt seines neuen Buches gestellt. Es heißt „Die außergewöhnlichste Liebe aller Zeiten“ und ist vor kurzem im Herder Verlag erschienen.

Maria Magdalena, davon ist der 82-jährige Journalist und Theologe überzeugt, war mehr als die Quotenfrau des neuen Testaments. Sie war die Frau an Jesus’ Seite und die Person, der er am meisten vertraut hat. Über die Frage, ob sich mit solchen (nicht ganz neuen) Erkenntnissen für die Frauen in der Kirche noch etwas ändern wird, sprach er mit unserem Redaktionsmitglied Sibylle Kranich.

Maria Magdalena ist den meisten von uns immer noch als Ex-Sünderin bekannt, die Jesus mit ihren Tränen die Füße wäscht und ihm bei der Kreuzigung beisteht. Reue und Demut – das klingt für Frauen von heute nicht gerade nach einem erstrebenswerten Ideal.