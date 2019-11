Apple reagiert auf Kritik und bringt neues MacBook Pro

Anzeige

Mit dem neuen MacBook Pro im 16-Zoll-Format setzt Apple zum Konter gegen Microsofts Surface-Notebooks an. Und räumt einen der größten Kritikpunkte der aktuellen MacBook-Reihe aus – die Zuverlässigkeit der Tastatur.

Kunden klagten hier über mechanische Probleme. Beim Druck auf die Buchstabentaste passierte zuweilen nichts, manchmal erschienen Buchstaben doppelt. Schon wenige Staubkörner zwischen den Tasten reichen gelegentlich, um die Funktion zu beeinträchtigen. Apple zeigte sich zwar bei der Reparatur der betroffenen Geräte in der Regel kulant, trotzdem waren die Kunden genervt.

Tschüss Butterfly-Keyboard

Nach mehreren Verbesserungsversuchen ist nun Schluss mit der Butterfly-Tastatur. Das neue MacBook Pro kommt mit einem völlig neu gestalteten „Magic Keyboard“. Es orientiert sich am Design der bewährten Tastatur des iMac Pro. Im ersten Kurztest hinterlässt es einen guten Eindruck mit schnellen und flüssigen Eingaben.

Beim Neu-Design der Tastatur ist Apple auch auf die wichtige Kundengruppe der Software-Entwickler zugegangen. Sie erhalten nun links neben der TouchBar, einem flachen Display mit virtuellen Tasten, wieder eine echte ESC-Taste.

Sechs Lautsprecher für ungeahnten Klang

Ein riesiger Unterschied zum Vorgänger-Modell lässt sich beim Klang feststellen. Sechs Lautsprecher sorgen für eine bei Notebooks bislang unbekannte Klangqualität mit sattem und breitem Stereoklang und einem vollen Bass. Ein ausgeklügeltes System sorgt dafür, dass die einzelnen Lautsprecher untereinander Vibrationen neutralisieren. Dadurch scheppert das Gehäuse nicht.

Auch beim Sound-Input legt Apple die Messlatte höher: Drei Mikrofone zeichnen den Ton quasi in Studioqualität auf. Hintergrundgeräusche werden weitgehend ausgeblendet. Das ist nicht nur für Podcaster interessant, die ihre Sendungen von unterwegs aus aufzeichnen wollen. Auch die Tonqualität bei Videokonferenzen profitiert.

Macbook Pro mit deutlich mehr Speicherplatz

Für den Einsatz als mobiles Multimedia-Studio hat Apple das neue MacBook Pro mit modernen Intel-Mikroprozessoren (6-Kerne Core i7 und 8-Kerne Core i9) bestückt. Außerdem sorgt ein leistungsstarker Grafikchip von AMD (Radeon Pro 5000M mit GDDR6-Speicher) für Tempo.

Beim Bearbeiten von Videos in Programmen wie Final Cut Pro oder Adobe Premiere sieht man nun die Auswirkungen von Filtern oder Belichtungskorrekturen in Echtzeit. Beim Vorgängermodell bekam man sie erst nach dem Rendern der Videos zu Gesicht. Paul Ripke, der sich unter anderem als Fotograf der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Namen gemacht hat, zeigte sich nach einem ersten Test direkt nach der Vorstellung in New York begeistert.

Video-Profis wie Ripke profitieren beim neuen MacBook Pro nicht nur vom größeren Bildschirm (16 statt 15 Zoll), sondern auch von neuen Speicheroptionen: Das Gerät kann bis zu 64 Gigabyte (GB) Hauptspeicher aufnehmen. Mit 512 GB und 1 Terabyte (TB) sind die SSD-Speicher in beiden Standardkonfigurationen doppelt so groß als beim bisherigen 15-Zoller. Maximal sind 8 TB SSD-Speicher möglich.

Maximale Akku-Kapazität, stolzer Preis

Beim Akku ging Apple mit 100 Wattstunden (Wh) Kapazität sogar bis an die Grenze des rechtlich Erlaubten. Mehr darf nach den Regeln der US-Flugaufsichtsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) in Akkus nicht stecken, damit sie noch in einem Flugzeug transportiert werden dürfen. Das Vorgängermodell bot nur 84 Wh. Der Akku soll damit das MacBook Pro für durchschnittlich elf Stunden in Betrieb halten, eine Stunde länger als zuvor.

Die Ausstattung des Edel-MacBooks lässt sich Apple gut bezahlen: Das neue Apple-Notebook ist in der Einsteigerversion ab knapp 2700 Euro zu haben. Damit liegt der Preis allerdings genau auf dem Niveau des Vorgängermodells. Schnellere Prozessoren und zusätzlicher Speicher lassen die Kosten aber deutlich ansteigen – die Maximalausstattung kostet knapp 7140 Euro. Christoph Dernbach