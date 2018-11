Black Friday: Das sagt die Twittergemeinde

Anzeige

Der Freitag nach Thanksgiving ist der „Black Friday“ (schwarzer Freitag). An diesem Tag gibt es in den USA traditionell in zahlreichen Geschäften große Rabatte. Inzwischen gibt es auch in Deutschland Anbieter, die mit Black-Friday-Angeboten werben – mal mehr, mal weniger gelungen. Was denkt die Internetgemeinde dazu? Ein Überblick.

In den USA ist der Black Friday ein fester Termin im Kalender: Jedes Jahr am Freitag nach Thanksgiving (dem amerikanischen Erntedankfest) locken die Verkaufsgeschäfte on- und offline mit starken Rabatten. In Deutschland sind die Black-Friday-Aktionen ein relativ neuer Trend – der nicht von jedem gut aufgenommen wird.

Natürlich gibt es aber auch Deutsche, die den Black Friday gezielt zum Shoppen nutzen.

– Neue Shisha bestellt Check!

– Elgato Greenscreen bestellt Check !

– Softbox bzw. Ringleuchte bestellt Check!

– PS4 Pro gekauft Check!

– Razer Tastatur gekauft Check !

800€ für alles ist echt gut.. GGs#BlackFriday2018 pic.twitter.com/TV9eRSg0HY — [sW] SmxkeZ💋 (@MrSmxkeZ) 23. November 2018

Die Black Friday-Aktionen haben aber nicht nur Freunde. Viele kritisieren die teilweise ungezügelte Konsumgier, die durch die Rabattaktionen noch verstärkt werde.

#BlackFriday2018 „Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nu kopieren müssen?“ Walter Ulbricht pic.twitter.com/7Hch4Ww7uC — Lena Dreher (@LenaDreher1) 23. November 2018

Und klar: Wie bei jedem scheinbaren Schnäppchen gilt auch am Black Friday: Augen auf und nachdenken! Wo „Rabatt“ draufsteht muss nicht unbedingt auch Rabatt drin sein:

In den USA nutzen viele Menschen den Black Friday als Brückentag und besorgen an diesem Tag Weihnachtsgeschenke. Vor vielen Geschäften bilden sich schon in der Nacht vor dem Black Friday lange Schlangen. Für den Handel ist der Black Friday ein riesiges Geschäft: An keinem Tag im Jahr wird mehr Umsatz gemacht.

Zur Namensherkunft des Black Friday (schwarzer Freitag) gibt es verschiedene Theorien: Möglicherweise bezieht sich der Name auf den Börsencrash im Jahr 1929, der an einem Freitag geschah. Möglich ist laut Internetlexikon Wikipedia auch die Herleitung, dass sich die Bezeichnung auf die schwarzen Zahlen im Kassenbuch bezieht.