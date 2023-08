In einem Kampf der Elemente ist sie entstanden. In Jahrmillionen bildeten Feuer, Wasser, Erde und Luft Flusstäler, bizarre Felsformationen, weite Felder und ausgedehnte Wälder.

Dann – vor rund 10.000 Jahren – das letzte dramatische Naturereignis: die Vulkanausbrüche. Die Natur kann viele Geschichten erzählen in der Eifel und jede von ihnen ist spannend, denn sie berichten alle von der Entstehung des westlichen Mittelgebirges.

Spannend ist auch die Kulturgeschichte der Eifel. Kelten und Römer und viele wechselnde Herrschaftsbereiche haben ihre Spuren hinterlassen. Die Eifel hat schon viel erlebt. Daraus ist eine Gelassenheit entstanden, die sich auch schnell bei einem Urlaub in der Region einstellt.

Grenzenlose Abenteuer auf dem Rad

Eine perfekte Art, die Eifel kennenzulernen, ist eine mehrtägige Radreise. Die Radtouren Grenzen.Los und Kaiser.Genuss kombinieren dazu verschiedene Radwege.

Grenzen.Los - Durch vier Länder auf dem Rad

Der Name der Radtour Grenzen.Los ist Programm. Mit dem Rad durch 4 Länder - von den Niederlanden über Deutschland und Belgien bis nach Luxemburg quer durch die Eifel. Die Grenzen auf dieser Radreise sind fließend: hier wird ein vereintes Europa gelebt, die Menschen sind offen und gleichzeitig tief verwurzelt mit ihrer Region.

Auf rund 340 Kilometern tauchen die Radler in das Herz dieser Grenzregion ein. Fruchtbare Börde und Stauseen, der Nationalpark Eifel und die Fachwerkromantik von Monschau, mittelalterliche Geschichte in Prüm oder modernes Europa am Ziel in Luxemburg – all diese Facetten und noch viel mehr erwarten die Radurlauber.

Die Tour ist in 7 Tagesetappen eingeteilt zwischen 36 und 60 Kilometer. Ganz entspannt fährt sich die Strecke mit einem E-Bike. Allerdings führt ein Teil der Radwege auch über ehemalige Bahntrassen. Da hält sich die Anstrengung beim Radfahren per se in Grenzen. Zeit genug, die Landschaft und die Gastfreundschaft in vollen Zügen zu genießen.

Kaiser.Genuss - Auf den Spuren der Kaiser

Eine wahrhaft majestätische Tour ist die Radreise „Kaiser.Genuss“. Denn die Radler begeben sich auf die Spuren der Kaiser – kulinarische Genüsse inklusive. Vom kaiserlichen Aachen – Wirkungsstätte von Kaiser Karl dem Großen – bis zum kaiserlichen Trier, das schon zu Zeiten des römischen Kaisers Konstantin eine pulsierende Stadt war, führt die rund 230 Kilometer lange Tour mitten durch die Eifel.

Auf der Tour radeln die Urlauber durch das Hochmoor Hohes Venn, durch kleine Eifelorte mit ihren sehenswerten Fachwerkhäusern, über die majestätische Eisenbahnbrücke Reichenstein, an den imposanten Gerolsteiner Dolomiten vorbei und hinein in den Natur- und Geopark Vulkaneifel.

Die Erzählungen leiten die Reisenden auf ihrem Weg, auf einem Großteil ihrer Strecke begleitet von der Kyll, die mal sanft mäandernd, mal spritzig und lebendig in ihrem über die Jahrtausende geschaffenen Flussbett fließt.

Die Spuren der Kaiser führen zielstrebig auf das Ziel Trier zu. Ein hoher Anteil an Bahntrassenwegen lässt die kleineren Steigungen schnell vergessen und abends in den Unterkünften locken die regionalen Köstlichkeiten der Eifel – von belgischen Fritten über Monschauer Senf bis zum Eifeler Döppekooche.

Pauschalreisen und Buchungsinformationen

Beide Touren können als Pauschalreise bei der Eifel Tourismus GmbH gebucht werden. Im Paket eingeschlossen sind Hotelübernachtungen, Frühstück und ein Lunchpaket pro Radetappe sowie detaillierte Tourenbeschreibungen. Die Reise Kaiser.Genuss beinhaltet auch den Transport des Gepäcks von Hotel zu Hotel.

Das Paket Grenzen.Los mit 8 Übernachtungen kostet ab 599,- pro Person im DZ. Die Tour Kaiser.Genuss mit 6 Übernachtungen wird ab 689,- Euro pro Person angeboten.