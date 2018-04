Ein Land mit zwei Kalendern

Am 14. Mai 1948 erklärte David Ben-Gurion in Israel die Gründung eines jüdischen Staates. Er wurde anschließend Ministerpräsident und führte das Land 15 Jahre lang. Gefeiert feiert wird dieser 70. Jahrestag aber jetzt schon. Das liegt daran, dass in Israel noch heute zwei Kalender gültig sind, der jüdische und der gregorianische. Nach dem jüdischen Kalender, der sich nach den Mondphasen richtet, jährt sich der Tag der Staatsgründung jetzt schon. In Israel leben heute mehr als acht Millionen Menschen. Die meisten davon sind Juden, andere sind Araber. Das Gebiet wurde schon immer von beiden Volksgruppen bewohnt. Für das arabische Volk der Palästinenser war die Gründung Israels deshalb ein Problem. Sie wollten das Land, indem sie lebten, natürlich nicht hergeben. Bis heute gibt es darüber Streit und Gewalt. Rund 30 000 Menschen sind bei Kämpfen und Terroranschlägen gestorben. An sie denken beide Völker dieser Tage besonders.

Strand und Berge mit Schnee

Wer schon einmal in Israel war, der erzählt wie schön das Land am Mittelmeer ist. In vier Stunden kann man es mit dem Flugzeug erreichen. Israel ist sehr klein, es passt rund 18- mal in die Fläche von Deutschland. Und doch gibt es viele verschiedene Landschaften. Im Süden liegt die Wüste Negev, im Norden sieht man schneebedeckte Berge. Außerdem gibt es das Tote Meer. Trotz seines Namens ist das Gewässer ein See und der tiefste Punkt der Erde. Auf seinem extrem salzigen Wasser kann man liegen ohne unterzugehen. Außerdem gibt es viele interessante religiöse Orte wie die Klagemauer oder den Felsendom.