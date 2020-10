300 Menschen lauschen im Elsass ohne Masken und Genehmigung umstrittenem Komiker

Das Szenario klingt geradezu, als habe jemand einen neuen Hotspot produzieren wollen. Am vergangenen Samstag beendeten Gendarmen in einer Lagerhalle in Geispolsheim bei Straßburg einen unangemeldeten Auftritt des französischen Komikers Dieudonné. Etwa 300 Menschen hatten den wegen seiner rechtsradikalen und antisemitischen Programme umstrittenen Dieudonné sehen wollen.

Gekauft hatten sie ihre Tickets im Internet. Der Ort der Veranstaltung war erst in letzter Sekunde per SMS bekannt gegeben worden. „Das ist bei dieser Art von Vorstellung so üblich“, klagte die Straßburger Präfektin Josiane Chevalier bei einer Pressekonferenz am Montagabend. Die Präfektur hat inzwischen gegen den Veranstalter und gegen den Eigentümer der Halle Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet.