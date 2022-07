Adidas verlegt Frankreich-Sitz von Straßburg nach Paris

Dies wurde anlässlich einer außerordentlichen Betriebsratssitzung diese Woche bekannt. Bis 2024 will der Konzern die Straßburger Belegschaft mit Paris zusammenführen. In Straßburg sind 140 Beschäftigte von der Entscheidung betroffen.

Mathieu Sidokpohou, Generaldirektor von Adidas Südeuropa, nannte gegenüber der Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace als Grund, dass sein Unternehmen nach zwei Jahren Pandemie die Arbeitsprozesse neu strukturieren wolle und über diese Überlegungen intern frühzeitig kommuniziert habe. Paris spiele als Weltstadt eine Schlüsselrolle.

Zahlreiche wichtige Partner seien hier angesiedelt, was letztlich den Ausschlag gegeben habe. Einen Vorschlag der Belegschaft, in Straßburg einen Coworking-Space beizubehalten, lehnte er ab. Damit würde das Unternehmen am Status quo festhalten, argumentierte Mathieu Sidokpohou.

Dass die Verantwortlichen von Adidas Frankreich über eine Standortverlagerung nachdachten, wurde im Elsass seit Wochen befürchtet. Ankündigungen, dass die Straßburger Beschäftigten mit großzügigen Homeoffice-Regelungen nur wenige Tage im Monat nach Paris pendeln müssten, kommt bei vielen nicht gut an. „Wie soll das gehen: das Team zusammenschweißen, wenn wir uns nur noch gelegentlich sehen?“, fragt sich ein Manager.

Straßburg fühlt sich von Adidas verraten

Im Straßburger Rathaus ist man ebenfalls brüskiert. „Wir fühlen uns verraten“, reagierte Pia Imbs, Präsidentin der Eurometropole Straßburg, auf die Entscheidung. 2018 war Adidas mit der Frankreich-Zentrale aus Landersheim, wo sich der französische Sitz seit 1973 befunden hatte, in das komplett neue Geschäfts- und Messequartier „Archipel“ am Straßburger Wacken in ein eigens für Adidas bereit gestelltes Bürogebäude unweit des Europäischen Parlaments gezogen.

Die erste Niederlassung des Konzerns aus Franken im Elsass geht auf 1959 zurück. In Dettwiller, eine Stunde nordwestlich von Straßburg, unterhielt Adidas in seinen besten Zeiten fünf Fabriken und ein Zwischenlager. In den 1990ern wurde die Produktion nach Asien verlegt.