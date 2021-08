Vornehmlich in Peru, Argentinien, Chile oder Bolivien kommen die einst von den Inkas gezüchteten Fluchttiere vor. Alpakas erreichen in der Regel ein Lebensalter von 15 bis 18 Jahren. Ihre Tragzeit beträgt rund 340 Tage. Auch das Gewicht ist ordentlich. Sie kommen auf bis zu 80 Kilogramm. Lamas, die auch in der Farm im Nordelsass gehalten werden, kommen auf bis zu 200 Kilogramm.

Vor allem Heu fressen die Tiere, die andernorts zur Beweidung eingesetzt werden. Die Andentiere werden jedoch vorwiegend wegen ihrer Wolle gezüchtet. Der Bestand an Alpakas in Peru liegt bei etwa 3,5 Millionen Tieren, was rund 80 Prozent des weltweiten Bestandes ausmacht. Die nächste Farm von Gumbrechtshoffen bei Haguenau ist erst wieder weit im Süden des Elsass in der Gegend um Mulhouse anzutreffen.

Infos: www.closdeslamas.com