Ähnlich wie auf deutschen Autobahnen soll im Elsass ab 2025 eine Lkw-Maut gelten. Ziel ist es, die Wirtschaft im Elsass zu stärken. Doch auch Betriebe in der Region müssen die Maut bezahlen. Dafür soll es auch Entlastungen geben.

Ab 2025 soll im Elsass eine Lkw-Maut gelten, ähnlich wie auf deutschen Autobahnen. Das Vorbild ist zugleich die Ursache der elsässischen Pläne. Nach der Einführung der deutschen Maut 2005 stieg im Gegenzug der Verkehr im Elsass. Eine Ausweichbewegung, um lästige Kosten zu sparen, die, davon ist man im Elsass überzeugt, bis heute anhält.

Frédéric Bierry, Präsident der Collectivité européenne d’Alsace (CeA), zielt mit der Elsass-Maut deshalb auf „die Rückkehr zu einem Gleichgewicht“. Möglich geworden ist die Einführung einer Maut allein im Elsass, weil die CeA als Département einen Sonderstatus mit besonderen Kompetenzen hat, darunter die Zuständigkeit für die Nationalstraßen auf ihrem Gebiet und die Autobahnstrecken.

Umgehen muss Bierry bis zur endgültigen Einführung der Maut auch mit Kritik aus der einheimischen Wirtschaft und dem Transportwesen. „Wir sind der Ansicht, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für so etwas ist“, sagt Michel Chalot, Präsident des Berufsverbandes der Spediteure.

Ziel der Maut ist es, die Wirtschaft im Elsass zu stärken

Eine Ausnahme für Betriebe in der Region verhindert das EU-Recht. „Angesichts der schwierigen ökonomischen Lage nach zwei Jahren Pandemie“, versichert Bierry, „wollen wir unsere Wirtschaft ganz sicher nicht noch weiter in Bedrängnis bringen“, und verspricht, mit Ausgleichsmaßnahmen gegenzusteuern.

Elsässische Sonderrechte Elsass-Gesetz: 2005 wäre eine elsässische Maut undenkbar gewesen. Mit der „Loi Alsace“, dem Elsass-Gesetz, war 2019 jedoch die entscheidende Hürde auf dem Weg zu einer Sonderregelung auf der Nord-Süd-Autobahn genommen. Mit der Fusion der beiden Départements Haut-Rhin und Bas-Rhin zur Collectivité européenne d’Alsace hat Paris dem Elsass auch eine Reihe von Sonderkompetenzen zugestanden, darunter die Verantwortung für Nationalstraßen und Autobahnen. Zustimmung: Ende Februar stimmte die Nationalversammlung der Einführung einer Lkw-Maut im Elsass endgültig zu.

Das Ziel der Maut sei es ja gerade, die Wirtschaft im Elsass zu stärken. Denn der aus Deutschland ins Elsass abwandernde Verkehr, die Rede ist von zwischen 2.000 und 2.500 Lkw täglich, sei für einen erhöhten Verschleiß der Infrastruktur und für mehr Staus verantwortlich. Diese wiederum kosten die Unternehmen Zeit und Geld. Die Leidtragenden seien also zuerst die elsässischen Betriebe.

Bei welchen Fahrzeugen die Maut im Elsass greift, steht noch nicht fest

Mit welchen Mitteln oder Lösungen die CeA demnächst Entlastung schaffen will, verrät Bierry nicht. Zahlreiche Faktoren wie Gebührensätze und die möglichen Einnahmen seien noch nicht definiert. Dass sie an den deutschen Mautgebühren angelehnt sein dürften, liegt auf der Hand. Andernfalls hätten sie keine regulierende Wirkung. Ob die Maut bereits ab 3,5 Tonnen oder erst bei Fahrzeugen ab 7,5 Tonnen greifen soll, steht ebenfalls noch nicht fest.

Bislang wurden andernorts bestehende technische Lösungen analysiert, mit Blick auf eine bevorstehende Ausschreibung. Infrage kommt, so viel steht fest, ein satellitengestütztes System mit Bordgerät. Fünf Maut-Tore zur Kontrolle, die allerdings noch nachgerüstet werden müssen, sind schon vorhanden.

2013 hatte das französische Umweltministerium flächendeckend eine Umweltabgabe geplant, gab diese angesichts massiver Proteste jedoch auf. Ergänzend sollen zwei weitere neue Tore aufgestellt und für gelegentliche Nutzer ein Ticketsystem angeboten werden.

In Frankreich ist die Nutzung der privatisierten Autobahnen ohnehin kostenpflichtig

Überall sonst in Frankreich ist die Nutzung der seit Langem privatisierten Autobahnen ohnehin kostenpflichtig. Eine Ausnahme bilden die grenznahen Strecken, wie im Elsass. Zudem bleibt abzuwarten, ob sich die elsässischen Hoffnungen auf eine Steuerung der Verkehrsströme erfüllen.

Denn an den Zahlen des Verkehrsmonitorings auf der deutschen Autobahn A5 (Quelle: Verkehrsministerium Baden-Württemberg) ist vor allem eines abzulesen: Der Verkehr hat in den vergangenen Jahren insgesamt signifikant zugenommen. Kein Rückgang jedenfalls. Auch der Anteil des Schwerlastverkehrs am Gesamtaufkommen steigt.

Frédéric Bierry verteidigt die Maut trotz der wirtschaftlich ungewissen Lage, auch angesichts des Ukraine-Kriegs und seiner ökonomischen Folgen. „Wenn wir 2025 einsatzfähig sein wollen“, betont er, „müssen wir jetzt die Planung vorantreiben.“